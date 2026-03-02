Hotellreceptionist
Är du vår nya receptionist på Hotel Corallen?
Vårt hotell ligger vackert beläget med utsikt över Östersjön. Vi erbjuder 75 hotellrum, konferens, relaxavdelning och restaurangservering.
Nu söker vi dig som är 20 år eller äldre, social, stresstålig och som älskar att jobba med människor. Hos oss sätter vi alltid gästen i första hand och service är prio ett!
Krav att du har erfarenhet från branschen och har datavana.
Du ska kunna ta egna initiativ och vara flexibel för förändringar och ser lösningar istället för problem.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75% + extra tid.
(Vi önskar tillsätta tjänsten så fort som möjligt).
Dagtid, kvällstid samt helger.
Några utav dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Checka in- och ut gäster
Ta emot bokningar och fakturera gäster
Ta emot och välkomna konferensgäster
Hantera telefonväxeln
Merförsäljning
Följa rutiner och checklistor som är upprättade för arbetsplatsen
Varmt välkommen med din ansökan till: sofia@hotelcorallen.se
Tjänsten kan komma att tillsättas tidigare då vi kör kontinuerliga intervjuer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
