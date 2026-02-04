Högstadielärare till Hembergsskolan, Vilhelmina
2026-02-04
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/testa-vilhelmina-bo-gratis-nar-du-flyttar-hit/och
fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.
Om skolan
Hembergsskolan är en högstadieskola belägen i Vilhelmina, i Västerbottens inland.
Här får du möjlighet att arbeta i en mindre skola med nära relationer, korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på trygghet, trivsel och lärande.
Skolan ligger centralt i tätorten med gångavstånd till det mesta.
Hembergsskolan har cirka 160 elever, fördelade på tre paralleller i varje årskurs, med maximalt 20 elever per klass. Vi är en skola där elever och personal känner varandra väl och där trygghet är en förutsättning för lärande.
På skolan finns en trygghetsvärd som tillsammans med personalen arbetar förebyggande för att skapa en trygg och trivsam skolmiljö samt utreder kränkande behandling i enlighet med skolans rutiner.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som lärare på Hembergsskolan ansvarar du för undervisning i dina ämnen och är mentor för en klass tillsammans med en kollega. I mentorskapet ingår ansvar för elevernas närvaro samt att, i samverkan med kollegor och elevhälsa, stödja elevernas sociala utveckling - både individuellt och i grupp.
Utifrån erforderliga beslut söker vi lärare i följande ämnen:
- NO
- Musik
- Hem- och konsumentkunskap
- Textilslöjd
- Matematik
- Tyska
- Sydsamiska
- Svenska
- Engelska
- Speciallärare
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i högstadiet.
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i högstadiet.
Du har lätt för att skapa goda relationer med elever, god digital kompetens och använder digitala lärmiljöer på ett medvetet sätt. Du är nytänkande i dina arbetssätt och ser möjligheter snarare än begränsningar samt kan arbeta självständigt och samtidigt samarbeta väl med kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
- En trygg och inkluderande arbetsplats
- Kollegialt samarbete i en mindre skolorganisation
- Stöd i mentorskapet genom delat ansvar, elevhälsa och trygghetsvärd
- Tillsvidareanställning med ferieanställning
- Tjänstgöringsgrad mellan 50-100 %, enligt överenskommelse
Med hänvisning till Lag SFS 2000:873 måste de som erbjuds tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.
Varmt välkommen redan idag med din ansökan då intervjuer sker löpande.
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Som anställd i Vilhelmina kommun behöver du ha tillgång till BankID för digital signering samt för att kunna legitimera dig.
