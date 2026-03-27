Hoforshus söker vvs montör
Hoforshus AB är anställningsmyndighet för anställda inom Hofors kommuns tekniska verksamhet. Verksamheten bedrivs i två olika aktiebolag där Hoforshus AB är dotterbolag till Hofors Kommunhus AB. Hoforshus AB äger bostäder, förvaltningslokaler samt industrilokaler och den totala ytan är ca 167 500 m2. Hoforshus AB förvaltar även fastigheter som ägs av Hofors kommun.
Hoforshus AB söker en vvs montör till att delta i driften av vårt fastighetsbestånd. Vvs montören fyller en viktig roll för företaget därför söker vi dig som är positiv, flexibel och har hög social kompetens då du ofta får kontakt med våra hyresgäster.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Som vvs montör kommer Du att arbeta med invändig och utvändig drift av fastigheter i Hoforshus AB:s bestånd. Detta inkluderar bl. a underhåll, reparation av vvs- system, badrumsrenoveringar, tillsyn av värme och andra tekniska system. I tjänsten ingår även schemalagd beredskap.
Tjänsten innebär ett självständigt och fritt arbete under ansvar där Du många gånger representerar företaget ut mot kund. Du blir en del i ett kompetent och trevligt team där laganda och kamratskap värderas högt. Kvalifikationer
Vi ser gärna att Du har några års erfarenhet från vvs branschen med goda kunskaper inom vvs. Kunskaper inom el, ventilation och brandlarmsanläggningar är meriterande då fel på sådant kan behöva åtgärdas under beredskapstid. B-körkort är ett krav .
Anställningsvillkor:
Heltid, tillsvidare anställning med tillträde enligt överenskommelse. Lön enligt gällande kollektivavtal.
Vi emotser Er ansökan senast den 2026-02-27, tjänsten kan dock komma att tillsättas under ansökningstiden.
Ansökan skickas till:
Hoforshus AB
Box 153
813 23 Hofors
Har Du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Marcus Wallin Verksamhetschef tel. 0290-77 18 42
Jonny Rosenfeldt Arbetsledare tel. 070-414 13 78
Mariana Rocka Facklig företrädare Kommunal 076-147 49 41 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: info@hoforshus.se Omfattning
Dit är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hoforshus AB
813 34 HOFORS
För detta jobb krävs körkort.
9823267