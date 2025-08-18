Hjälpmedelstekniker
2025-08-18
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) samordnar hjälpmedelsförsörjning för kommunerna Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hässleholm, Kristianstad, Hörby, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Dessa kommuner har gått samman i en gemensam nämnd där Kristianstads kommun är värdkommun och HÖS organiseras under omsorgsförvaltningen. Vi finns på Kabelvägen 17 i Kristianstad och hos oss arbetar 44 medarbetare.
I uppdraget ingår att tillhandahålla inköp, lagerhållning, teknisk service, rådgivning, utprovning, recirkulation, distribution, utbildning, information, IT-stöd, miljövänlig kassation av hjälpmedel.
Vårt arbete och värdegrund baseras på professionellt bemötande med god service och ständiga förbättringar. Våra ledstjärnor är respekt, kommunikation och yrkesskicklighet.
Vi erbjuder en måndag till fredag tjänst, heltid och flexibel arbetstid.
Nu söker vi en hjälpmedelstekniker, vill du vara en del av vårt team?
Rollen som hjälpmedelstekniker innebär att konstruera och utveckla specialanpassade hjälpmedel (exempelvis rullstolar, mobila hygienstolar, rollatorer mm) från idé till färdig lösning samt löpande underhåll. Arbetet utgår oftast från ett standardhjälpmedel som specialanpassas efter brukarens individuella behov.
Under och efter tillverkningen deltar hjälpmedelsteknikern i utprovningen tillsammans med andra yrkesgrupper såsom hjälpmedelskonsulenter och förskrivare för att säkerställa att lösningen fungerar optimalt för brukaren.
Specialanpassningen sker i en välutrustad verkstad med olika typer av maskiner bland annat fräs, svarv, TIG- och MIG-svets, symaskin samt en 3D-skrivare som nyligen har börjat användas.
Arbetsuppgifterna innefattar även teknisk dokumentation, registrering i verksamhetssystem samt tekniska uppföljningar, både löpande och vid behov antingen på HÖS eller i brukarens hemmiljö.
All tillverkning och anpassning sker i enlighet med gällande medicinteknisk förordning (MDR), vilket innebär att kvalitet, säkerhet och spårbarhet alltid är centrala delar av arbetet.
Vi arbetar processorienterat och din roll kommer att innefatta ett ansvar att följa våra processer. I arbetet ingår även att klara uppsatta verksamhetsmål, arbeta enligt givna rutiner och överenskommelser, vara noggrann och att driva utvecklingen framåt.
Teamet består idag av fyra hjälpmedelstekniker. Gruppen präglas av en stödjande kultur där kollegorna arbetar nära varandra, delar med sig av kunskap, hjälper andra yrkesgrupper och samarbetar för att hitta de bästa lösningarna - alltid med brukaren i fokus.Kvalifikationer
Du som söker har minst 2-3 års gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Har du utbildning som hjälpmedelstekniker är det meriterande.
För att arbeta med specialanpassade medicintekniska produkter krävs att du har god teknisk och mekanisk förståelse samt en hög medvetenhet om säkerhet, kvalitet och spårbarhet.
Praktisk erfarenhet av arbete med olika material och bearbetningstekniker såsom svetsning, svarvning, fräsning och sömnad ses som meriterande. Förståelse förvärvad genom erfarenhet för medicintekniska produkter är önskvärt, liksom kunskap om de krav som ställs i EU:s medicintekniska förordning (MDR) för specialanpassade produkter.
I rollen som hjälpmedelstekniker är det viktigt att vara kreativ och kunna tänka i nya banor för att hitta fungerande lösningar. Du ska vara en problemlösare och förmåga att vara lyhörd inför brukarnas behov. Det är också värdefullt att ha en vilja att utvecklas, ta till sig ny kunskap och se utmaningar som möjligheter. Emellanåt är arbetsbelastningen högre därför behöver du vara stresstålig.
Rollen kräver att du ska genomföra dokumentation enligt gällande regelverk, både avrapportering och informationsinhämtning i vårt verksamhetssystem, därför är datorvana ett krav och erfarenhet av arbete i verksamhetssystem en fördel. Därutöver behöver du behärska svenska språket i såväl tal som skrift. Tjänsten kräver även förflyttning från arbetsplatsen till orter i våra kundkommuner, därför behöver du ha B-körkort.
Du som söker har ett professionellt bemötande. Som person är du positiv, engagerad, noggrann och ansvarsfull.
ÖVRIGT
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.
