Hemtjänstkoordinator till Malmö stad
Malmö kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-09-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252095
Vill du vara med och bidra till en välfungerande vardag för Malmös invånare? Vi söker just nu en engagerad hemtjänstkoordinator för ett vikariat på 6 månader, som vill arbeta med planering, samordning och utveckling av hemtjänstens insatser. Hos oss får du en varierad och ansvarsfull roll där du har en central roll i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som hemtjänstkoordinator har du en övergripande helhetssyn och ansvarar för den dagliga koordineringen inom hemtjänstområdet. En viktig del av ditt arbete är schemaplanering av hemtjänstområdets insatser i nära samarbete med sektionschef och övriga medarbetare. Du ansvarar även för frånvaroplanering och att säkerställa korttidsbemanning, främst via vårt system Lifecare Planning.
Arbetet innebär också att du tar emot beställningar från myndigheten och hanterar andra löpande administrativa arbetsuppgifter inom verksamheten. I rollen har du kontakt med brukare, anhöriga samt interna och externa aktörer. Du arbetar utifrån verksamhetens handbok och ser till att planering och schemaläggning sker på ett strukturerat och korrekt sätt.
I arbetet ingår även att hantera administrativa uppgifter, kommunicera tydligt med olika parter och snabbt sätta sig in i nya system och rutiner för att säkerställa en smidig och kvalitetssäkrad planering.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har godkänd gymnasial utbildning
• Erfarenhet av administrativt eller koordinerande arbete
• Van att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel, samt har en vilja och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system.
• God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
• Har en utbildning med inriktning vård och omsorg
• Har erfarenhet som samordnare eller koordinator inom vård och omsorg
• Har erfarenhet av system som Medvind, LifeCare Planning, MCSS och Mina Planer
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har förmågan att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt, men är också flexibel och ser möjligheterna i förändringar. I mötet med brukare, anhöriga och kollegor visar du kulturell medvetenhet och förståelse för olika bakgrunder och förutsättningar, och du har en god pedagogisk insikt som gör att du kan anpassa ditt budskap efter mottagaren. Vi ser också att du är stabil och behåller lugnet i stressiga situationer, med förmåga att fokusera på det som är viktigast.
Om arbetsplatsen
Sektion Kalkbrottet utgår från Axel Danielssons väg 261 och tillhör enheten Kalkbrottet. Kalkbrottet är en av totalt sju enheter inom avdelning ordinärt boende, här arbetar ca 2500 medarbetare för att dagligen hjälpa våra malmöbor.
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning om 6 månader
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Charlotta Ekholm charlotta.ekholm@malmo.se 0729-814067 Jobbnummer
9497403