Hemtjänst extra jobb i Haninge
Noga Omsorg Haninge AB / Undersköterskejobb / Haninge
2026-02-17
Noga Omsorg söker nu engagerad och omsorgsfull personal till vårt team inom hemtjänst i Haninge. Vi söker extra personal som kan hoppa in på timme. Är du intresserad av att göra skillnad i andra människors liv genom att erbjuda högkvalitativ vård och omsorg? Då är detta jobbet för dig!
Arbetsuppgifter inom Hemtjänst extra jobb i Haninge
Som en del av vårt team kommer du att bli involverad i ett brett spektrum av uppgifter inom hemtjänst på kvällar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Personlig omvårdnad och hjälp med hygien
Matlagning och måltidshjälp
Ledsagning till vårdbesök och andra aktiviteter
Lättare städning och tvätt
Inköp
Psykosocialt stöd och sällskap
Kvalifikationer för extra jobb inom Hemtjänst i Haninge
För att vara framgångsrik i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet inom vård och omsorg, särskilt hemtjänst
Relevant utbildning inom omsorg eller vård (exempelvis undersköterska)
God förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift
Körkort (B)
Kunna cykla
Empatisk förmåga och ett genuint intresse för att hjälpa andra
Arbetstid och Anställningsform för Hemtjänst extra jobb i Haninge
Vi erbjuder extra jobb där du arbetar på timme efter dina och verksamhetens behov.
Fördelar med att Arbeta hos Noga Omsorg
Hos Noga Omsorg erbjuder vi en arbetsmiljö där du har möjlighet att växa och utvecklas. Vi värdesätter våra medarbetare och tillhandahåller:
Löpande utbildning och kompetensutveckling
Ett stöttande och engagerande team
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Hur du Ansöker till Vårt Hemtjänst extra jobb i Haninge
Är du redo att bli en del av vårt engagerade team? Skicka in din ansökan snarast möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Vänligen inkludera följande i din ansökan:
Ett personligt brev
CV
Referenser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Noga Omsorg Haninge AB
(org.nr 556841-5060)
Söderbymalmsvägen 8
)
136 44 HANDEN
