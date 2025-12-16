Hems Technical Crew (htc)
Avincis Aviation Sweden AB
Avincis Aviation Sweden söker HEMS Technical Crew (HTC) till ambulanshelikoptern i Visby och Stockholm. Ambulanshelikoptern är bemannad av en pilot, HTC samt narkossjuksköterska/ läkare och är i beredskap dygnet runt årets alla dagar. Vi ser att du som söker är en entusiastiskt, välorganiserad lagspelare med goda sociala egenskaper samt erfarenhet av prehospital sjukvård.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
I din roll som HTC bistår du piloten under uppstart, flygning, landning, med checklistor samt säkring av helikopter och landningsplats. Väl framme på skadeplats skiftar arbetsuppgifterna från den mer tekniskt inriktade flygrollen till att tillsammans med medicinsk personal ta hand om och hjälpa patienterna. Allas kompetens i besättningen är viktig och i många fall avgörande. HTC med sin medicinska kunskap samt sin grundläggande flygutbildning (den får du av oss) bildar en viktig länk mellan pilot och den medicinska personalen.
Om företaget
Avincis Aviation Sweden är ett av Nordens största ambulansflygföretag, och i vår flotta har vi både ambulanshelikoptrar och ambulansflygplan. Vi har baser i Göteborg, Visby, Norrtälje, Uppsala, Karolinska Solna, Östersund, Mariehamn (Åland), samt Norge. Svenska kontoren är på Arlanda samt Frösön/ Östersund. Baserna som är bemannade med HTC är lokaliserad i Östersund, Visby samt Norrtälje. Visby och Stockholm baserna opererar med helikopter Airbus H145. Om vädret är för dåligt för att operera med helikoptern bemannar HTC och narkossjuksköterskan en vägambulans.Kvalifikationer
Visby
Ambulanssjukvårdare*, alt. Sjuksköterska med ambulans erfarenhet.
Goda kunskaper verbalt och skriftligt i svenska och engelska. Företagets dokumentations/ rapporteringssystem samt utbildningsmateriel är skrivet på engelska.
B-körkort
Fys-kraven för tjänsten följer Region Gotlands krav för ambulanssjukvården.
I samband med anställningsintervjun skall du som sökande uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister, detta skall lämnas in i ett oöppnat kuvert. Utdraget får ej vara äldre än ett år.
Har du inte de exakta kvalifikationerna men erfarenhet av akutsjukvård som undersköterska på akutmottagning eller liknande, sjukvårdare inom försvaret eller brandman är du välkommen att skicka in din ansökan.
Vi ser gärna att du bor på Gotland.
• Ambulanssjukvårdare ska ha lägst undersköterskekompetens motsvarande Vård och omsorgsprogrammet, med eftergymnasial påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård.
Stockholm
Ambulanssjukvårdare
Goda kunskaper verbalt och skriftligt i svenska och engelska. Företagets dokumentations/ rapporteringssystem samt utbildningsmateriel är skrivet på engelska.
B-körkort
Lyftprov I samband med anställningsintervjun skall du som sökande uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister, detta skall lämnas in i ett oöppnat kuvert. Utdraget får ej vara äldre än ett år.
Övrigt Samtliga sökande måste kunna genomgå en säkerhetsprövninig, varför inga allvarliga anmärkningar får finnas i belastningsregistret. Flygteknisk utbildning sker under inskolningen.
Varaktighet: Visstids-/ timanställning med möjlighet till tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas.
Intervjuerna sker i Stockholmsområdet 14-15 april 2026
Tillträde:
Efter överenskommelse.
Ansökan sker per email, inklusive elektroniskt CV och personligt brev till recruitment.sweden@avincis.com
Eventuella frågor skickas till samma adress (telefonsamtal undanbedes).
Märk din ansökan med "HTC Visby-26" alt. "HTC Stockholm-26"
Sista ansökningsdag den 28 februari 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
