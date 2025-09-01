Hemmet berg söker behandlingspedagoger
2025-09-01
Om Viljan Hemmet Berg
Viljan Hemmet Berg är ett tryggt och hemtrevligt boende i ett vackert rött trähus från tidigt 1900-tal. Verksamheten riktar sig mot flickor i åldern 14-20 år med psykosocial problematik och/eller socialt nedbrytande beteende.
Viljan Hemmet Berg ligger i norra delen av Stenungsunds kommun i tätorten Ödsmål , ca 5 km utanför Stenungsund.
Nu ser vi fram emot att välkomna dig till oss på Viljan! Du kommer att arbeta heltid på schema vilket kommer att innebära dygnstjänstgöring. Vi har möjlighet att rekrytera både tillsvidare och vikarierande behandlingspedagoger. Tillsvidareanställning inleds med en 6 månaders provanställning.
Om rollen som Behandlingspedagog
En behandlingspedagog har först och främst ett starkt engagemang och intresse för målgruppen och ser möjligheter i mötet med människor. Som behandlingspedagog arbetar du nära individer som befinner sig i olika former av utmanande livssituationer. Rollen innebär att medverka till en trygg och stödjande miljö där individen får verktyg för personlig utveckling, återhämtning och socialt fungerande. Genom att planera och genomföra insatser, både individuellt och i grupp, stöttar du klienterna i deras vardag och bidrar till deras långsiktiga välmående.
Som behandlingspedagog är du en nyckelperson som bidrar till att skapa en meningsfull och utvecklande vardag för dem du stödjer. Rollen kräver att du är lyhörd, har tålamod, och en god förmåga att kommunicera och samarbeta.
Hos oss på Viljan Hemmet Berg arbetar vi med KBT som grundmetod i behandlingen, och behandlingspedagogerna har en kontaktperson-roll med ungdomarna. Denna roll innefattar behandlingsansvar och planering för den aktuella ungdomen i samråd med chef. Utöver det ser vi gärna att du som sökande har intresse av att driva vidareutveckling av vår evidensbaserade behandling på verksamhetsnivå.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Krav: Akademisk utbildning såsom beteendevetenskap, sociologi, psykologi eller liknande, alternativt avklarad YH-utbildning behandlingspedagog/socialpedagog
Erfarenhet från att ha arbetat på HVB-hem
Behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Innehar B-körkort
Meriterande: Vidareutbildning/erfarenhet inom samtalsmetod såsom KBT/DBT eller annan manualbaserad behandlingsform.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och positiv människosyn.
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 1/10 2025.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi omsorgen bättre!
Sammanfattning
Roll: Behandlingspedagog
Anställningsform: Tillsvidareanställningar inleds med 6 månaders provanställning, visstidsanställning, vikariat enligt avtal.
Tjänstgöringsgrad: 100 procent
Arbetstid: Dygnstjänstgöring
Tillträde: Enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://www.viljan.se Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9484861