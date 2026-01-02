Heltidsmentor till Folkungaskolan 7-9
Linköpings kommun / Barnskötarjobb / Linköping Visa alla barnskötarjobb i Linköping
2026-01-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en elevnära roll med många samarbetsytor? I denna tjänst får du en varierad vardag där du ger stöd till våra elever under hela skoldagen. Välkommen till oss på Folkungaskolan 7-9! Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Folkungaskolan utökar nu sin verksamhet med två heltidsmentorer. Eftersom det är nya tjänster på skolan kommer du få vara med och bygga upp arbetssätt och samarbeten.
Heltidsmentorer har uppdraget att avlasta undervisande personal med arbetsuppgifter kopplade till mentorskapet för eleverna. I rollen som heltidsmentor kommer du att arbeta med stöd till elever. Det innebär att:
• Delta i elevhälso- och trygghetsarbetet på skolan
• Arbeta med kontakt med vårdnadshavare och andra aktörer
• Delta i mentorstid, utvecklingssamtal, föräldramöten etc.
• Uppmuntra och coacha elever samt arbeta med motiverande insatser, stöd under lektionstid eller under andra delar av skoldagen
• Följa upp elevernas närvaro/frånvaro samt arbeta med åtgärdande insatser
• Hjälpa elever med strukturstöd, studieplanering och studieteknik
• Möta elever som tillgänglig vuxen i skolmiljön och rastverksamhet
Du kommer även att arbeta med implementering av utarbetade handlingsplaner för enskilda elever, arbeta både förebyggande och direkt med ordningsregler samt med studiero. Rollen som heltidsmentor hos oss innebär många samarbetsytor inom vår verksamhet. Du förväntas samarbeta med biträdande rektor, lärare, andra heltidsmentorer samt övriga professioner inom vårt elevhälsoteam och andra viktiga vuxna på skolan.
Som heltidsmentor på Folkungaskolan 7-9 jobbar du primärt med hälften av skolans klasser. Rollen innebär en varierad vardag där du jobbar med olika typer av stöd genom både planerade och mer akuta insatser och aktiviteter. Du förväntas driva ditt arbete självständigt samtidigt som du jobbar tillsammans med dessa klassers ordinarie mentorer, elevhälsopersonal, undervisande lärare, resurspersonal samt skolledning.
Din arbetsplats
Folkungaskolan är en kombinerad grund- och gymnasieskola med ca 1500 elever och ca 170 lärare. Skolan är belägen i centrala Linköping på bekvämt gångavstånd från city. Blandningen av elever från både grundskola och gymnasium gör Folkungaskolan till något unikt, inte bara i Linköping, utan i hela landet.
Folkungaskolans åk 7-9 är sju parallell med ca 630 elever totalt där alla elever har en profil eller inriktning. Skolan har tre olika profiler: Dansprofil, körprofil och konst- och desginprofil. Skolan har också tre olika inriktningar: Framtidsinriktning, musikproduktionsinriktning och hem- och konsumentkunskapsinriktning.
Vi är stolta över att Folkungaskolan är en stor skola och med en unik sammanhållning. Skolan präglas av en härlig stämning där alla, såväl elever som personal, bidrar till engagemang och gemenskap.
Du som söker
Det är ett krav att du har en pedagogisk, social eller beteendevetenskaplig utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå. Exempelvis ser vi gärna att du har utbildning som elevassistent, lärare, kurator Alternativt har du en annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar i en skolkontext. God datorvana samt förmåga att hantera digitala verktyg är nödvändigt.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av elevhälsoarbete
• Arbetslivserfarenhet av elever i högstadieskola
• Kunskap om olika samtalsmetoder, exempelvis motiverande samtal
• Kunskaper om att jobba med barn och ungas språkliga färdigheter
• Erfarenhet av att jobba med ungdomar eller elever i behov av stöd, exempelvis med hög skolfrånvaro eller psykisk ohälsa
• Kunskaper om lagar och regler i grundskolan
Eftersom kommunikation och dokumentation är en stor del av tjänsten är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Som person är du utåtriktad och tycker om att skapa yrkesmässiga relationer, samtidigt som du kan skilja på det personliga och professionella. Du har en god samarbetsförmåga där du på ett smidigt sätt relaterar till och ser till elevers och kollegors individuella behov av stöd. Genom att entusiasmera och motivera andra skapar du delaktighet och engagemang. Vidare har du lätt för att kommunicera på ett tydligt sätt och följer upp överenskommelser. Ganska ofta behövs långsiktighet i insatser och relationsskapande för att hjälpa ungdomarna. Det kräver tålamod och att du kan ändra din metod om det behövs.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult så får du hjälp att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16392
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
HR-konsult
Anna Enberg rtcutb@utb.linkoping.se 013-26 21 57 Jobbnummer
9667008