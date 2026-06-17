Heltidsjobb säljare Norrköping!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
🌟 Vi söker efter vår nästa toppsäljare!
Är du redo för ditt första jobb och vill jobba i ett ungt, energifyllt team? Då är det här rätt plats för dig!
Vi söker dig som:
Kan prata och skriva på svenska till 100%
Tjänsten är på heltid och går inte att kombinera med studier eller andra deltidsåtaganden.
Vi söker dig som har full tillgänglighet under dessa tider varje arbetsdag.
Är prickfri i polisens belastningsregister
Deltid EJ tillgängligt
🎯 Din roll som säljare
Besöka bostadsområden och prata med människor om trygghet i hemmet
Socialt, rörligt och perfekt för dig som gillar möten med människor
Ansvara för hela säljprocessen
⭐ Vad du får hos oss
Utbildningar inom försäljning och kommunikation från start
Lära dig försäljning ifrån grunden
Tävlingar & karriärmöjligheter inom företaget
Daglig coachning & stöd från erfarna kollegor
• Vi lär dig allt – ingen erfarenhet behövs
🙌 Detta passar dig som:
Vill utvecklas inom försäljning och trivs i en ung och positiv arbetsmiljö även gillar teamwork
Vill ha ditt första jobb eller starta din karriär, gillar mål och vill utvecklas
Urval sker löpande – sök nu! 😊 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
Ståthögavägen 42 (visa karta
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602 23 NORRKÖPING Jobbnummer
9967452