Helpdesk-tekniker till statlig myndighet
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Karlskrona Visa alla supportteknikerjobb i Karlskrona
2026-03-02
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Nybro
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där din tekniska kompetens gör verklig skillnad varje dag? Nu söker vi en serviceinriktad och lösningsorienterad Helpdesk-tekniker till en statlig myndighet med nationellt ansvar inom samhällsutveckling. Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
I rollen som Helpdesk-tekniker bemannar du kundens Servivedesk som en central del av IT-supporten. Du hanterar ärenden från första kontakt till lösning, eskalerar komplexa problem och bidrar till en smidig IT-miljö. Rollen kräver tät kundkontakt och en förmåga att pedagogiskt vägleda användare.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stimulerande roll med goda utvecklingsmöjligheter i en supportfunktion som är avgörande för organisationens framgång. Du blir del av ett engagerat team där din servicekänsla och tekniska kompetens värdesätts.
Konsultuppdrag med möjlighet till förlängningDina arbetsuppgifter
Du kommer att vara den första kontakten för användare med IT-relaterade frågor och problem. Rollen innefattar teknisk felsökning, användarstöd och administration av IT-miljöer, vilket säkerställer en effektiv IT-vardag för vår kund.
Ge stöd och vägledning gällande problem, felanmälningar, handhavandefrågor och beställningar.
Se till att IT-utrustningen fungerar.
Registrera och hantera supportäranden i ett ärandehanteringssytem.
Informera användare och verksamhet om störningar i IT-system.
Administrera IT-miljöer som användarkonton, e-postkonton och behörigheter.
Skapa och uppdatera användarstöd och instruktioner på intranät.
Hänvisa vidare mer komplexa problem till second line support.
Vi söker dig som
Har gymnasium eller likvärdig utbildning.
God kommunikationsförmåga i svenska, i tal och skrift.
Erfarenhet av kundservice och att arbeta mot servicemål.
Serviceinriktad, pedagogisk och god social kompetens.
Förmåga att hantera parallella uppgifter med bibehållen noggrannhet och struktur.
Erfarenhet av att arbeta med IT.
Grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunskaper om ärendehanteringssystem (exempelvis Nilex)
Erfarenhet av Windows Server och nätverk.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av Active Directory och Exchange.
Erfarenhet av Windows, Office och Teams.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Social
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Observera att bakgrundskontroll kan komma att genomföras innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "YZGCE9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Jobbnummer
9772400