Helpdesk Teamledare
2025-09-29
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Mölndals stad har en centraliserad organisation för IT och digitalisering som tillhör Stadsledningsförvaltningen. Digitaliserings- och IT-avdelningen är uppdelad i två enheter - IT-drift och support samt Utveckling och förvaltning - och har dessutom en stab för strategi, analys och uppföljning.
Den aktuella tjänsten är placerad på enheten IT-drift och support, som ansvarar för den dagliga driften och fokuserar på kundnytta. Enheten säkerställer stadens behov av ett stabilt nätverk och en fungerande servermiljö, samtidigt som den hjälper användare med professionell support och utrustning som gör deras arbete möjligt.
Digitaliserings- och IT-avdelningen hanterar löpande en stor mängd ärenden - från beställningar av produkter och tjänster till förfrågningar om teknisk service och support.
Vill du bidra till en stabil och framtidssäker digital vardag för tusentals användare? Trivs du med att leda och coacha ett mindre team samtidigt som du utvecklar processer och servicekvalitet? Då kan rollen som Helpdesk Teamledare hos Mölndals stad vara helt rätt för dig - skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som Helpdesk Teamledare har man ett helhetsansvar för att leda teamets arbete och säkerställa att ärenden hanteras effektivt och med hög kvalitet. Rollen innebär ett nära samarbete både med teamet och med andra delar av organisationen.
Du kommer bland annat att:
* Coacha, motivera och stötta teammedlemmar i det dagliga arbetet.
* Fördela resurser och följa upp resultat.
* Hantera eskalationer, incidenter och problemärenden med förståelse för ITIL-processer.
* Driva förbättringar av processer, rutiner och verktyg för ökad servicekvalitet.
* Säkerställa kompetensutveckling genom utbildningar och workshops.Kvalifikationer
Vi söker dig som motiveras av att leda, coacha och utveckla supportteamet. Rollen passar dig som har en fullgjord gymnasieutbildning samt någon form av påbyggnadsutbildning inom IT. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
* Erfarenhet av att leda eller samordna i en IT-servicedesk eller helpdesk.
* God kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
* Förmåga att strukturera, planera och prioritera.
* Starkt servicefokus och problemlösningsförmåga.
* Goda kunskaper inom IT och IT-infrastruktur.
* Erfarenhet av ärendehanteringssystem.
Detta är en tillsvidareanställning där omfattningen är heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Experis för Mölndals stads räkning, vilket innebär att du blir anställd direkt av Mölndals stad. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Susanne Alderling på susanne.alderling@se.experis.com
Urval och intervjuer sker löpande, ansök gärna så snart som möjligt dock senast den 19/10 2025.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
