Hej Sommarjobbare 2026!
2026-01-20
Gillar du att ta ansvar samtidigt som du lär dig nya saker? Vill du prova på hur det är att jobba i en framtidsbransch? Då kanske du är en av våra sommarjobbare!
Det är vi på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö som gör att vardagen fungerar för alla som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommun.
Det gör vi genom att se till att el, fjärrvärme, vatten och avlopp, avfallsinsamling och återvinning fungerar som det ska, både idag och i framtiden.
Som sommarjobbare hos oss får du känna på hur det är att jobba i en bransch som hela tiden utvecklas och förändras. Därför är det viktigt att du under din tid här vill vara med och utveckla bolaget tillsammans med oss. Det gör du bäst genom att ta ansvar för att göra din tid hos oss så lärorik och rolig som möjligt, både för dig och dina arbetskamrater. Det innebär att du följer de säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöregler som finns och att du använder ett gott omdöme. Att ta ansvar innebär självklart också att du ställer frågor om du undrar över något. Hos oss finns det inga dumma frågor, vi är många som ställer upp och svarar för att du ska kunna genomföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt, och även få en bättre förståelse för vår bransch och hur vi påverkar människors vardag.
Viktigt att veta om sommarjobben
Våra sommarjobb riktar sig till dig som ungdom från det år du fyller 16 till och med det år du fyller 20 år.
I år söker vi sommarjobbare som vill jobba inom våra affärsområden under olika perioder. Observera att du kan önska flera perioder men bara anställas under en. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att tillgodose ditt val, men det kan hända att vi ger dig ett erbjudande om en annan period/affärsområde än det du önskat.
Arbetstiderna och sysselsättningsgraden på de olika jobben varierar. När du börjar kommer du att få ett schema som anger hur du förväntas arbeta. Kvälls-och helgarbete förekommer.
Vi tycker att olikheter är bra och söker ungdomar med olika bakgrund, kön och ålder.
Klicka på länken för att läsa mer om våra sommarjobb och för att skicka in din ansökan. Du är varmt välkomnar med din ansökan till senast den 8 mars 2026. Ersättning
