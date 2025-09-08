Hej juriststudent!
Är du i mitten av juristprogrammet och sugen på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig! Jag söker nu en engagerad och nyfiken studentmedarbetare med intresse för fastighetsrätt och hyresförhandling.
Hos oss tycker vi om att arbeta mot tydliga mål och hitta nya vägar för att nå nya höjder. Vi tror på kraften och kreativiteten hos våra medarbetare. Hos oss finns alla förutsättningar för att prestera, trivas och växa. Tillsammans under ett tak förenklar och skapar vi framtidens fastighetsägande.
Om rollen Som studentmedarbetare hos oss blir du en viktig del av teamet. Du kommer till en början att stötta våra jurister i det dagliga arbetet. Allt eftersom du växer in i rollen får du ta mer ansvar och arbeta mer självständigt, i en roll som påminner mycket om en paralegal
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Avtalsgranskning och dokumenthantering
Hantering av mycket data i Excel
Kvalitetssäkring av data
Korrekturläsning och enklare rättsutredningar
Administrativt stöd och anteckningsstöd vid möten
Hantering av inkommande och utgående post och mejl
Fördelning av ärenden från kunder och kundservice
Fakturering och arbete i vårt affärssystem
Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta minst en dag i veckan. Arbetet utförs under kontorstid från vårt kontor på Alströmergatan 14 i Stockholm.
Vem är du? Vi söker dig som har läst minst fyra terminer på juristprogrammet och som vill komplettera dina studier med praktisk erfarenhet. Du har ett intresse för fastighetsrätt och hyresförhandling och är nyfiken på hur juridiken fungerar i praktiken. Som person är du noggrann, självgående och initiativtagande, samtidigt som du uppskattar att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt, tycker om att hjälpa både kollegor och kunder och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsuppgifter och situationer.
Att vi har roligt tillsammans och kan peppa varandra är väldigt viktigt, det vill vi att du också tycker när du väljer oss. Hos oss får du chansen att ta ansvar, växa i din roll och få erfarenheter som gör skillnad - både nu och för framtiden. För rätt person finns det även möjligheter till anställning som jurist efter avslutad examen.
Jobba hos oss! Vi på Fastighetsägarna Service är experter på fastighetsförvaltning och vår passion är att förenkla och skapa framtidens fastighetsägande. Med 150 år i branschen vet vi vad som ska göras, och framför allt hur det ska göras på bästa sätt. Hos oss jobbar vi med hela förvaltningen, från juridiska konsultationer, ekonomisk och teknisk förvaltning till fastighetsskötsel och lokalvård. Vi omsätter i dagsläget 300 miljoner kronor per år och är drygt 300 medarbetare.
Vi sitter alla samlade på Alströmergatan 14 på Kungsholmen. För oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra och därför har vi varje vecka ledarledda träningspass i samarbete med SATS i våra egna lokaler där vi har fullt utrustat gym. Du har dessutom tillgång till Fastighetsägarnas utbildningar för att utveckla din kompetens. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss på Linkedin.
Sök!På Fastighetsägarna Service är tempo vår motor - så om du tycker att det låter intressant uppmuntrar vi dig att skicka in din ansökan direkt! Får vi in en ansökan som matchar vår kravprofil så drar vi igång med rekryteringsprocessen direkt! Har du några frågor eller funderingar så kan du självklart nå mig via kontaktuppgifterna längre ner på sidan!
Bästa hälsningar,
Nina Berggren Affärsområdeschef juridik Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett deltidsjobb.
Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Fastighetsägarna Kontakt
Nina Berggren nina.berggren@fastighetsagarna.se 08-617 77 74
9497379