Hej Faktureringskoordinator Återvinning!

2026-03-04
Är du nyfiken på hur det är att jobba inom affärsområde Återvinning på vår administrativa avdelning? Gillar du när detaljer sitter, analyser går att lita på och siffror faktiskt säger något vettigt? Då kan det vara dig vi letar efter! Vi söker en ny vardagshjälte till oss för en visstidsanställning på ett år.
Affärsområde Återvinning har som uppdrag att samla in och ta emot avfall från invånare och verksamheter i Eskilstuna och Strängnäs, och omvandla det till nya resurser. Vi ligger i framkant och vi strävar efter att fortsatt ha den positionen. Eskilstuna var först i världen med att erbjuda färgsortering av sex olika materialslag till villor. Samma system har även införts i bland annat Strängnäs. I Eskilstuna driver vi ReTuna Återbruksgalleria, som är Sveriges första shoppinggalleria för återbruk. Gallerian har sedan starten belönats med priser och utmärkelser inom miljöområdet.
Den här tjänsten är placerad på vår administrativa avdelning med syfte att stödja kärnverksamheten i stort och smått. Administration är ett område som är i stor transformation till följd av digitalisering och vi arbetar för att ligga i framkant för att möta framtidens återvinning.
I rollen som faktureringskoordinator kommer du att:
- Ansvara för den löpande faktureringen.
- Leverera statistik till kunder och se till att siffror som vi skickar till olika myndigheter är korrekta
- Bidra med data för hela återvinningsverksamheten för att vi ska kunna jobba smart med uppföljning.
- Hantera vårt vågsystem och ta emot kunder.
Det finns möjlighet till distansarbete i rollen. Våra arbetstider är 07-16 och mellan de tiderna förväntas vi även vara tillgängliga i telefon, för våra kunder.
"Det bästa med att jobba på ESEM och Återvinning är att vi alltid strävar efter att ligga i framkant och att man som medarbetare får stor möjlighet att påverka vägen framåt"-säger Patrik Östberg, Uppdragsledare Återvinning
Utbildning och tidigare erfarenhet
Vi vill träffa dig som gillar siffror. Du tycker om analys, tar ägarskap och ser till att detaljerna blir rätt för att helheten ska lira. Du vet att goda relationer bygger på rätt data, kvalitet och noggrannhet.
Du har:
- Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller flera års relevant erfarenhet inom ekonomi, fakturering, bokföring eller liknande.
- Vana av kundbemötande.
- Tidigare erfarenhet från miljöbranschen, men det är inget krav.
- B-Körkort.
Välkommen till Återvinning, vi ser fram emot din ansökan!
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till Sarah Törnberg, gruppchef administration via mejl mailto:Sarah.tornberg@esem.se
eller via telefon tel:016106344.
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
(org.nr 556935-7501) Arbetsplats
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Kontakt
Sarah Törnberg 016-106344 Jobbnummer
9776635