Hej alla glada kockar
Bistro Löfqvist & Vi söker en ny kraft i vårt härliga köksteam.
Vi lagar skolluncher och serverar husmanskost på våra välbesökta luncher
mitt i centrala Göteborg 6 dgr /vecka.
Kvällstid erbjuder vi en klassisk internationell meny men
med basen i svensk matkonst.
Allt i en skön och avslappnad citymiljö.
Vi söker nu erfaren kock/souschef med rätt känsla för smaker och tillvägagångssätt.
Du kan dina bruna bönor och raggmunkar.
Du är helt enkelt ett proffs.
Huvuddelen av arbetstiden är förlagd till dagtid men vissa kvällspass kan förekomma.
Under sommarhalvåret byter vi kostym och menyutbud samt erbjuder fler events och senare öppettider.
Uteservering och sommarkänsla i såväl meny som dryckeslista.
Vi erbjuder kollektivavtal och en ansvarsfull och trygg arbetsplats.
Varmt Välkomna att söka tjänsten
Maila några rader om dig själv samt CV till/ thomasnorman389@gmail.com
0736 991866
Martin Löfqvist med personal
Bistro Löfqvist & Vi
Vallgatan 12
41116 Gbg
