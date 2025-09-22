Head of Service till välkänt bolag
Om tjänsten Middlepoint söker nu en serviceminded, engagerad och positiv Head of Service till receptionen hos en av våra kunder. Du blir anställd hos oss på Middlepoint och arbetar med service och värdskap hos ett stort och välkänt varumärke i innerstan.
I rollen som Head of Service har du tillsammans med dina kollegor det övergripande ansvaret för den kvalitativa leveransen och utvecklingen av servicen på plats. Här får du chansen att leda ett grymt serviceteam i en professionell och snabbfotad miljö, där du dagligen har ett nära samarbete med medarbetare på kontoret, besökare och leverantörer.
Dina arbetsuppgifter varierar, men innefattar bland annat:
Övergripande ansvar för den dagliga driften av receptionen och Backoffice
Ta emot gäster och besökare
Arbetsleda och planera driften
Telefon och mail
Post och-pakethantering
Övergripande ansvar för beställningar av catering samt planering av event
Administrativt arbete
Vem är du? Vi tror att du är en stark serviceprofil med några års erfarenhet. Du har ett öga för vad som behöver göras och tar dig an dina arbetsuppgifter med entusiasm. Vi ser gärna att du är energisk, positiv och trivs i att jobba i team. Du har förmågan att inspirera och motivera andra att leverera service utöver det vanliga och ställer höga krav på kvalité och proaktivitet. Krav för tjänsten:
Du har arbetat med service tidigare, gärna i en ledande befattning
Flytande i engelska och svenska, både i tal och skrift
Gymnasieexamen
Goda kunskaper i Officepaketet
Anställningen: Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning Start: Oktober 2025 Sysselsättningsgrad: 100%, heltid Arbetstider: måndag-fredag, kontorstider
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
