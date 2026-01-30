Head of Sales till Camai
Camai Consulting AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-30
Driv affärer och forma framtidens IT med oss på Camai!
Camai är inte bara ett IT-konsultbolag; vi är en samling hjältar som tror på individens potential att göra verklig skillnad. Sedan vår etablering 2022 har vi strävat efter att inte bara leverera tjänster, utan också skapa meningsfulla möjligheter för både kunder och våra IT-experter. Nu söker vi en Head of Sales som vill vara med oss på resan mot att bli branschledande och forma framtidens IT-landskap.
Om rollen:
Som Head of Sales hos Camai kommer du att spela en central roll i att driva tillväxten av vårt företag genom att utveckla befintliga kundrelationer samt identifiera nya affärsmöjligheter. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och ha ansvar för hela försäljningsprocessen från att finna ett behov till att säkra avtal. Detta innefattar att genomföra marknadsanalyser, skapa och presentera skräddarsydda lösningar för befintliga och potentiella kunder, förhandla avtal och säkerställa att våra kunder får en förstklassig service och support genom hela säljcykeln. Utöver det operativa arbetet kommer du att arbeta strategiskt tillsammans med vår VD; för att ta Camai till nästa nivå.
Du kommer att vara en nyckelspelare i att bygga och upprätthålla långsiktiga relationer samt att samarbeta nära vårt team av IT-hjältar, för att säkerställa att vi levererar skräddarsydda lösningar som möter våra kunders unika behov och utmaningar.
Denna roll kräver en hög grad av självständighet, initiativtagande och förmåga att arbeta i en snabbt föränderlig miljö. Du kommer att ha möjlighet att påverka och driva ditt eget arbete samtidigt som du får stöd och vägledning från vårt erfarna team.
Vi söker dig som:
För att lyckas i rollen ser vi att du kommer från IT-Konsult- och/eller IT-bemanningsbranschen med erfarenhet av framgångsrik försäljning, samt att du har en ådra för att hitta unika lösningar för våra kunder. Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom IT och/eller försäljning.
Vi söker en lagspelare med mycket god samarbetsförmåga som brinner för försäljning och att skapa långsiktiga relationer. Du är kommunikativ och har känslan för att sätta dig in i processer på ett effektivt sätt. Du tar eget ansvar och har ett strukturerat arbetssätt.
Varför Camai:
På Camai tror vi på att belöna hårt arbete och engagemang. Vi erbjuder generösa utvecklingsmöjligheter och förmåner för våra medarbetare samt en stimulerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik. Hos oss är du inte bara en anställd, du är en hjälte som bidrar till vår gemensamma framgång.
Vårt löfte:
När du blir en del av Camai-familjen kan du förvänta dig mer än bara ett jobb - du blir en del av en dynamisk gemenskap som värdesätter din personliga och professionella utveckling. Vi är inte bara ett företag, vi är en kraftfull rörelse som strävar efter att skapa en arbetsmiljö där varje individ kan blomstra och nå sin fulla potential.
Vi lovar att ge dig de verktyg och resurser du behöver för att lyckas, inklusive generösa utvecklingsmöjligheter, kontinuerlig träning och stöd från en erfaren mentor inom branschen. Vi tror på att belöna hårt arbete och engagemang, och som en del av vårt team kommer du att få tillgång till en rad förmåner och belöningar som erkänner dina prestationer och bidrag till vår gemensamma framgång.
På Camai är du inte bara en anställd, du är en hjälte som spelar en avgörande roll i att forma framtidens IT-landskap. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt inspirerande team? Välkommen till Camai - där dina ambitioner möter oändliga möjligheter!
Vi ser fram emot att välkomna dig till Camai!
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Vi värderar rätt person framför datum.
Placeringsort: Stockholm/Hybrid. Vi är 3 dagar/vecka på kontoret.
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match.
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Vill du vara en del av vår fortsatta tillväxt?
