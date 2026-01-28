Head of Knowit Solutions i Linköping
Knowit Solutions i Linköping söker en senior, affärsdriven och strategiskt stark ledare som vill ta ett helhetsansvar för att bygga, utveckla och växa vår verksamhet i regionen. Det här är en roll för dig som vill kombinera affärsmannaskap, teknisk förståelse och ledarskap - och som på sikt ser en VD-roll som ett naturligt nästa steg.
Du kliver in i en position med tydligt mandat att skapa tillväxt, bygga affär och stärka Knowit Solutions position som en ledande IT-partner i Östergötland, i nära samarbete med Knowits övriga affärsområden i Linköping.
Om rollen
Som Head of Solutions i Linköping har du ett övergripande ansvar för verksamhetens utveckling och resultat. Du är den som sätter riktningen, bygger affären och driver tillväxten - både strategiskt och operativt.
I rollen:
utvecklar och fördjupar du relationer med regionens viktigaste kunder
identifierar och realiserar nya affärsmöjligheter
leder och driver säljprocesser
stärker Knowits närvaro i regionens teknik- och innovationsmiljö
samarbetar nära med Knowits övriga affärsområden för att maximera affär och genomslag
Rollen är bred, affärsnära och inflytelserik - med goda förutsättningar att över tid utvecklas mot ett VD-ansvar. Vill du kombinera ledarskap med eget konsultarbete inom din expertis? Det finns utrymme för det, och det uppmuntras.
Vem vi söker
Vi söker dig som är senior i din profession och trygg i att leda affär i komplexa sammanhang. Du har en teknisk grund, men drivs idag främst av att bygga verksamhet, relationer och resultat.
Vi tror att du:
har en bakgrund som exempelvis senior utvecklare, tech lead eller lösningsarkitekt
har rört dig successivt närmare affären och tagit ett tydligare helhetsansvar
är van vid seniora kunddialoger och beslutsfattare
har haft roller med affärs-, leverans- och/eller personalansvar
har erfarenhet av att bygga team och rekrytera inom tech
trivs i ett högt tempo och driver frågor hela vägen i mål
Framför allt är du en person som ser möjligheter där andra ser begränsningar - och som vill ta ansvar för att omsätta dem i konkret affär.
Vi erbjuder
Hos Knowit får du:
ett tydligt mandat att driva och utveckla Solutions-verksamheten i Linköping
möjlighet att påverka både affär, organisation och strategisk riktning i regionen
stöd från ett etablerat bolag med starkt varumärke och bred specialistkompetens
en senior ledarroll med stor frihet, stort ansvar och verklig påverkan
ett sammanhang där initiativkraft och entreprenörskap värderas högt
Om Knowit
Med utgångspunkt i vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle har Knowit under många år skapat framtidens digitala lösningar tillsammans med våra kunder. Vi kombinerar strategisk höjd med kreativ och teknisk spets - alltid med människan i fokus.
Choose courage - vi tror på modiga beslut och handlingar. Trust in transparency - vi värdesätter öppenhet och långsiktiga relationer. What's in it for we? - vi strävar efter lösningar som skapar värde för fler än oss själva.
Har du frågor? Kontakta rekryteringsansvarig Carolina Jonsson, carolina.jonsson@knowit.se
