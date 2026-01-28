Head of Knowit Solutions i Linköping

Knowit AB (Publ) / Ekonomichefsjobb / Linköping
2026-01-28


Visa alla ekonomichefsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Knowit AB (Publ) i Linköping, Örebro, Jönköping, Karlstad, Stockholm eller i hela Sverige

Knowit Solutions i Linköping söker en senior, affärsdriven och strategiskt stark ledare som vill ta ett helhetsansvar för att bygga, utveckla och växa vår verksamhet i regionen. Det här är en roll för dig som vill kombinera affärsmannaskap, teknisk förståelse och ledarskap - och som på sikt ser en VD-roll som ett naturligt nästa steg.
Du kliver in i en position med tydligt mandat att skapa tillväxt, bygga affär och stärka Knowit Solutions position som en ledande IT-partner i Östergötland, i nära samarbete med Knowits övriga affärsområden i Linköping.
Om rollen
Som Head of Solutions i Linköping har du ett övergripande ansvar för verksamhetens utveckling och resultat. Du är den som sätter riktningen, bygger affären och driver tillväxten - både strategiskt och operativt.
I rollen:

utvecklar och fördjupar du relationer med regionens viktigaste kunder

identifierar och realiserar nya affärsmöjligheter

leder och driver säljprocesser

stärker Knowits närvaro i regionens teknik- och innovationsmiljö

samarbetar nära med Knowits övriga affärsområden för att maximera affär och genomslag

Rollen är bred, affärsnära och inflytelserik - med goda förutsättningar att över tid utvecklas mot ett VD-ansvar. Vill du kombinera ledarskap med eget konsultarbete inom din expertis? Det finns utrymme för det, och det uppmuntras.
Vem vi söker
Vi söker dig som är senior i din profession och trygg i att leda affär i komplexa sammanhang. Du har en teknisk grund, men drivs idag främst av att bygga verksamhet, relationer och resultat.
Vi tror att du:

har en bakgrund som exempelvis senior utvecklare, tech lead eller lösningsarkitekt

har rört dig successivt närmare affären och tagit ett tydligare helhetsansvar

är van vid seniora kunddialoger och beslutsfattare

har haft roller med affärs-, leverans- och/eller personalansvar

har erfarenhet av att bygga team och rekrytera inom tech

trivs i ett högt tempo och driver frågor hela vägen i mål

Framför allt är du en person som ser möjligheter där andra ser begränsningar - och som vill ta ansvar för att omsätta dem i konkret affär.
Vi erbjuder
Hos Knowit får du:

ett tydligt mandat att driva och utveckla Solutions-verksamheten i Linköping

möjlighet att påverka både affär, organisation och strategisk riktning i regionen

stöd från ett etablerat bolag med starkt varumärke och bred specialistkompetens

en senior ledarroll med stor frihet, stort ansvar och verklig påverkan

ett sammanhang där initiativkraft och entreprenörskap värderas högt

Om Knowit
Med utgångspunkt i vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle har Knowit under många år skapat framtidens digitala lösningar tillsammans med våra kunder. Vi kombinerar strategisk höjd med kreativ och teknisk spets - alltid med människan i fokus.
Choose courage - vi tror på modiga beslut och handlingar. Trust in transparency - vi värdesätter öppenhet och långsiktiga relationer. What's in it for we? - vi strävar efter lösningar som skapar värde för fler än oss själva.
Har du frågor? Kontakta rekryteringsansvarig Carolina Jonsson, carolina.jonsson@knowit.se Vi använder personlighetsanalyser och genomför bakgrundskontroll på slutkandidat. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7129910-1811906".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Knowit AB (Publ) (org.nr 556391-0354), https://careersweden.knowit.se
Sankt Larsgatan 16 (visa karta)
582 24  LINKÖPING

Arbetsplats
Knowit Sweden

Jobbnummer
9709399

Prenumerera på jobb från Knowit AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Knowit AB (Publ):