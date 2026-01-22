Härlig truckförare sökes!
2026-01-22
Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Du kommer att vara en viktig del av vår kunds lager i Kungsbacka (Hede) där du kommer att arbeta med att plocka och packa gods.
Arbetstiden är främst måndag-fredag 07:00-16:00 men det finns också möjlighet till kväll 15:45-00:30 måndag-torsdag
Start för tjänsten är enligt överenskommelse men önskvärt är att det är i februari-mars.
Kundens behov är främst till slutet av augusti men det finns möjlighet att fortsätta antingen hos oss eller hos kunden även efteråt om vi trivs med varandra.Arbetsuppgifter
Plocka och hantera material för att säkerställa effektiv lagerhantering. Lasta och lossa gods från lastbilar och container. Utföra allmänna lageruppgifter såsom plockning, packning och ompackning av varor. Säkerställa att arbetsplatsen är organiserad och ren. Följa företagets riktlinjer och säkerhetsföreskrifter för att minimera risker och olyckor. Bidra till ett positivt arbetsklimat och upprätthålla god kommunikation med kollegor samt säkerställa effektiv samarbete.
Vad vi söker
Vi söker dig som är en skicklig truckförare och behärskar både motvikt och skjutstativtruck.
Självklart är du noggrann, har god fysik och är van vid att arbeta självständigt. Om du trivs med att köra truck och vill vara en del av en dynamiskt arbetsmiljö, sök nu!
Krav för tjänsten är att du har körkort och truckkort B1 och B3.
Urval sker löpande och start så fort vi har hittat rätt kandidat.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1000". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Kontakt
Marcus Eriksson me@pokayoke.se Jobbnummer
9700053