Härlig Kvinna Söder om Söder söker dig som vill jobba Extra!
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om mig:
Jag är en kvinna i 50-års åldern som bor i Skarpnäck. Till vardags är jag gärna hemma och tar det lugnt men gillar även att åka ut på stan. Mitt mående varierar vilket gör att jag ibland inte orkar fullfölja allt jag vill göra i livet och jag behöver dig för att både motivera och bromsa när det behövs. Jag tycker mycket om djur, särskilt hundar, och regelbundet har en av mina assistenter med sig sin lilla hund så du måste kunna vara i en miljö där det varit pälsdjur. Du är heller inte allergisk mot cigarettrök.
Om dig:
Jag söker dig 25-50 år som vill arbeta som min personliga assistent dag/kväll/natt/helg.
Jag har en CP-skada sedan födseln och för några år sedan blev jag även diagnostiserad med ett psykiskt funktionshinder. Det är ett plus om du har erfarenhet av att jobba som personlig assistent och av psykisk ohälsa men det är inget krav. Dock är det viktigt att du som assistent har skinn på näsan.
Du behöver vara positiv, tålmodig, trygg, generös och ha en hög arbetsmoral, precis som mina andra assistenter. Jag vill att du behärskar svenska i förståelse och tal så att vår kommunikation blir tydlig. Jag har assistans dygnet runt med jour på natten.
Tjänsten:
varierad arbetstid, dagar, kvällar, nätter och helger. Extra vid behov vid till exempel vakans vid sjukdom eller planerad semester, kommer finnas mer planerade pass under sommaren. Tillträde snarast.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se
Jag ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9695438