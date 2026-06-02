Hårdvarunära systemingenjör
Procruitment AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-02Företaget
Vår kund är en av Sveriges mest teknikdrivna aktörer inom försvarsindustrin. Här utvecklas och verifieras avancerade system som efterfrågas globalt och som spelar en avgörande roll för samhällets trygghet. Verksamheten befinner sig i stark tillväxt och erbjuder en modern, professionell miljö där långsiktighet, innovation och teknik står i centrum.Om tjänsten
I rollen som systemingenjör arbetar du hos vår kund med hårdvarunära systemering i tekniskt komplexa utvecklingsprojekt. Du följer produkten genom hela livscykeln – från kravarbete och systemering på apparatnivå (LRU/SRU) till integration, verifiering och produktionsnära frågor. Rollen har många kontaktytor och innebär nära samverkan med exempelvis mjukvaruutvecklare, systemdesigners, RF-/mikrovågsspecialister, testutvecklare och produktion.
Arbetet sker i en miljö med många intressenter och parallella projekt, där du är kravägare och fungerar som en sammanhållande länk mellan flera discipliner. Rollen innebär ett nära samarbete med test- och produktionsverksamheten, och vissa moment genomförs på plats i testmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter
Äga och vidareutveckla kravbilden för en eller flera centrala enheter, inklusive definiering, prioritering och godkännande av krav
Ta fram designdokumentation på systemnivå och apparatnivå
Definiera och skriva testfall för formell verifiering och produktionstestning
Följa upp integration och systemtestning av hårdvara, exempelvis temperaturmätningar och fysiska tester i produktionsnära miljö
Analysera testresultat, testloggar och testdata vid avvikelser samt driva felsökning tillsammans med specialister inom test och utveckling
Samla in återkoppling från verifiering/test och föra tillbaka förbättringar till krav och design
Ge stöd till utvecklings- och produktionsorganisationen i frågor som spänner från teknisk dokumentation till tekniska utredningar
Din kompetens
Vi söker dig som trivs i en bred och samordnande systemingenjörsroll med tydligt hårdvarufokus. Du skapar struktur, driver frågor framåt och håller ihop helheten i ett tvärfunktionellt sammanhang där gränssnitt mot mjukvara, RF/mikrovåg och produktion är en naturlig del av vardagen. Du har en praktisk förståelse för hur hårdvara fungerar på modul- och kretskortsnivå och kan analysera varför ett test inte uppfyller förväntat utfall, även om du inte själv exekverar testerna.
Meriterande är erfarenhet från miljöer med många kravställare och discipliner, exempelvis kundkrav, produktutveckling, designers, produktion, säkerhet och ILS. Som person är du kommunikativ och samarbetsinriktad, med en lösningsorienterad inställning. Du har förmåga att växla mellan helhet och detalj och trivs med att samordna flera perspektiv för att få utvecklingsarbetet att hänga ihop.
Skallkrav
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning på civilingenjörs-/högskolenivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet som ger likvärdig kompetens
Erfarenhet som systemingenjör med inriktning mot hårdvara
Erfarenhet av kravarbete (definiera, prioritera och godkänna krav)
Erfarenhet av systemdesign och gränssnitt i tvärfunktionella utvecklingsmiljöer
Erfarenhet av hårdvarutestning kopplat till integration, verifiering och miljökvalificering
Erfarenhet av felsökning och teknisk dokumentation
Grundläggande förståelse för RF och mikrovågsteknik, med förmåga att analysera resultat och förstå funktion
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet från miljöer med många kravställare och discipliner, exempelvis kundkrav, produktutveckling, designers, produktion, säkerhet och ILS. Som person är du kommunikativ och samarbetsinriktad, med en lösningsorienterad inställning. Du har förmåga att växla mellan helhet och detalj och trivs med att samordna flera perspektiv för att få utvecklingsarbetet att hänga ihop.
Tjänsten kräver att du genomgår en säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser. För vissa positioner kan särskilda krav på medborgarskap förekomma. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: StockholmOm företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7304503-2031876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Döbelnsgatan 64 (visa karta
)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9943195