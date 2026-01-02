Hard Rock Cafe Vasagatan söker Bartender!
2026-01-02
Vill du skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster?
Som Bartender på Hard Rock Cafe får du möjligheten att vara mitt i händelsernas centrum och skapa magiska stunder för våra gäster. Det handlar inte bara om att blanda drinkar - det handlar om att sprida glädje, engagemang och en atmosfär som gästerna kommer ihåg.
Dina uppgifter
Blanda och servera drinkar med hög kvalitet
Ge personlig och engagerad service
Bidra till en positiv och energifylld stämning i baren
Vara del av ett team som säkerställer att baren alltid är välkomnande och presentabel
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, utåtriktad och energisk
Trivs med att möta och interagera med människor
Kan arbeta i högt tempo utan att tappa leendet
Har goda kunskaper i engelska (obligatoriskt) och gärna svenska (meriterande)
Har tidigare erfarenhet som bartender eller i restaurang/bar-miljö
Vi erbjuder
Heltid, deltid- och behovsanställningar
En arbetsplats fylld med musik, energi och internationell stämning
Möjlighet att utvecklas inom Hard Rock-varumärket
Arbetsort: Nya Hard Rock Cafe, Vasagatan 26, Stockholm City
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: work@hrcstockholm.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender".
Detta är ett heltidsjobb.
HR Stockholm AB (org.nr 559507-9871)
Kungsbron 21 (visa karta
)
