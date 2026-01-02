Hard Rock Cafe Vasagatan söker Bartender!

HR Stockholm AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-01-02


Vill du skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster?
Som Bartender på Hard Rock Cafe får du möjligheten att vara mitt i händelsernas centrum och skapa magiska stunder för våra gäster. Det handlar inte bara om att blanda drinkar - det handlar om att sprida glädje, engagemang och en atmosfär som gästerna kommer ihåg.
Dina uppgifter
Blanda och servera drinkar med hög kvalitet
Ge personlig och engagerad service
Bidra till en positiv och energifylld stämning i baren
Vara del av ett team som säkerställer att baren alltid är välkomnande och presentabel

Vi söker dig som
Är serviceinriktad, utåtriktad och energisk
Trivs med att möta och interagera med människor
Kan arbeta i högt tempo utan att tappa leendet
Har goda kunskaper i engelska (obligatoriskt) och gärna svenska (meriterande)
Har tidigare erfarenhet som bartender eller i restaurang/bar-miljö

Vi erbjuder
Heltid, deltid- och behovsanställningar
En arbetsplats fylld med musik, energi och internationell stämning
Möjlighet att utvecklas inom Hard Rock-varumärket

Arbetsort: Nya Hard Rock Cafe, Vasagatan 26, Stockholm City

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: work@hrcstockholm.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
HR Stockholm AB (org.nr 559507-9871), https://cafe.hardrock.com/stockholm/sv/
Kungsbron 21 (visa karta)
111 22  STOCKHOLM

Jobbnummer
9667892

