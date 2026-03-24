Handledare Karriärvägledning
Connecto har arbetat med individ och verksamhetsutveckling sedan starten 2015 med flertal avtal inom kompetensförsörjning. Inom vårt arbete använder vi oss av ett strukturerat arbetssätt och tät samverkan mellan våra medarbetare, som utgår från flera kontor runt om i Sverige. Vi gör skillnad genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätta talangerna till våra kunder.
Handledare till Karriärvägledning
Karriärvägledning är ett uppdrag som Connecto genomför på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Deltagare anvisas till programmet via Arbetsförmedlingen med syfte att stärka sina möjligheter till arbete eller studier.
Som handledare i programmet arbetar du nära deltagarna i deras utvecklingsresa. Du leder gruppaktiviteter, coachar, inspirerar och motiverar deltagare att hitta en hållbar väg vidare mot arbete eller studier.
I rollen ansvarar du för att planera och strukturera det dagliga arbetet, inklusive veckoplaneringar och uppföljning av varje deltagares progression genom noggrann och kvalitativ dokumentation. Du arbetar målinriktat och säkerställer att varje deltagare får rätt stöd utifrån sina behov.
Du samarbetar nära med studie- och yrkesvägledare, där ni tillsammans vägleder deltagarna mot att nå sina individuella mål.
Din roll:
Gruppaktiviteter: Du kommer att ha nära kontakt med deltagare, kartlägga deras behov och kompetenser, genomföra gruppaktiviteter, samt coacha dem mot deras mål.
Karriärplanering: Öka deltagarnas självkännedom och arbetsmarknadskunskap för att deltagaren ska kunna utveckla tydliga och realistiska karriärplaner.
Administration: Dokumentation är en central del av uppdraget inom karriärvägledning. Du behöver därför ha god förmåga att planera och strukturera ditt administrativa arbete på ett effektivt sätt.
Organisering och genomförande av företags- och studiebesök: Du kommer att planera och leda studiebesök på företag och utbildningsinstitutioner för att ge deltagarna en inblick i olika yrkesroller och utbildningsmöjligheter.
Vem är du?
Du är en nyfiken, empatisk och driven person med god förmåga att bygga relationer.
Har ett bra nätverk lokalt i näringslivet och föreningslivet i Gävle med omnejd.
Du har goda kunskaper om svensk arbetsmarknad, utbildningsväsen och digitala verktyg.
Flytande svenska i tal och skrift. Meriterande om du talar flera språk.
Du är strukturerad och kan planera och genomföra aktiviteter på ett effektivt sätt.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av coachning, handledning eller arbete med arbetssökande
God förmåga att leda grupper och skapa engagemang
Erfarenhet av dokumentation och administrativa arbetsuppgifter
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom Arbetsförmedlingens uppdrag eller liknande insatser
Kunskap om arbetsmarknaden och utbildningssystemet
Erfarenhet av att arbeta målstyrt och resultatorienterat
Erfarenhet av våra digitala plattformar Workbuster och Microsoft 365
Som person är du:
Strukturerad och organiserad
Relationsskapande och lyhörd
Lösningsfokuserad och flexibel
Självständig men också en lagspelare
Vill du göra skillnad och hjälpa människor att nå sina karriärmål?
Vi söker dig som brinner för att stötta och vägleda människor i deras utveckling. Som handledare hos oss får du möjligheten att vara en viktig del i våra kunders framgångssagor. Publiceringsdatum2026-03-24KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet:
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
Arbetsledning med personalansvar.
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och grupppsykologi
Karriärvägledning.
Vi erbjuder:
Utveckling: Möjlighet att utvecklas inom ditt område och vara med och forma framtiden för våra tjänster.
Samarbete: Ett nätverk av kollegor och samarbetspartners.
Meningsfullt arbete: Chansen att göra en verklig skillnad i människors liv.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Ansökningar tas emot via e-post till rekrytering@connecto.se
Tjänsten kan tillsättas omgående vilket kan ske innan sista ansökningsdag då rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsstöd mm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: rekrytering@connecto.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handledare Gävle". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Connecto AB
(org.nr 559093-4021), http://www.connecto.se
802 67 GÄVLE Arbetsplats
Gävle Jobbnummer
9816193