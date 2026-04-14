Handledare för arbetsmarknadscoacher
Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i en kommunal verksamhet där en arbetsgrupp vill stärka både sitt ärendearbete och sina gemensamma arbetssätt. Gruppen består av arbetsmarknadscoacher och befinner sig i ett läge där ny lagstiftning, aktivitetskrav och flera nya kollegor skapar behov av erfaren handledning.
Uppdraget handlar om att hjälpa gruppen vidare i konkreta ärenden, bygga en starkare gemensam grund och utforska arbetssätt som fungerar i en delvis ny konstellation. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill göra tydlig nytta i en samhällsviktig verksamhet där din handledning snabbt kan få effekt i vardagen.
ArbetsuppgifterDu handleder en grupp arbetsmarknadscoacher i deras löpande ärenden.
Du stöttar gruppen i att utvecklas som team och skapa en trygg och fungerande samverkan.
Du bidrar till att utforska och etablera nya arbetssätt kopplade till aktivitetskravet och förändringar i verksamheten.
Du kopplar handledning till den praktiska vardagen så att gruppen kan omsätta insikter i sitt dagliga arbete.
Du genomför handledningen på plats i verksamheten.
KravDu har kunskap om kommunalt arbetsmarknadsarbete.
Du har kunskap om socialtjänst.
Du har erfarenhet av handledning som har genomförts på plats, inte enbart digitalt.
Du har erfarenhet av grupputveckling.
MeriterandeDu har kulturkompetens.
Du har erfarenhet av att handleda arbetsmarknadscoacher.
Du har förmåga att koppla teoribildningar till praktisk tillämpning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7564035-1945224". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
194 39 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
9853269