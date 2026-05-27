Handläggare Vuxenenhet
Haparanda kommun / Socialsekreterarjobb / Haparanda Visa alla socialsekreterarjobb i Haparanda
2026-05-27
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haparanda kommun i Haparanda
Välkommen till socialförvaltningen - där vi gör skillnad varje dag! Vårt uppdrag är att erbjuda förstklassig vård och omsorg samt bedriva verksamheter som stöttar individer i att leva självständiga och aktiva liv.Hos oss arbetar vi med hjärta och engagemang för att skapa en trygg och stödjande miljö för alla i vår kommun. Vi söker nu passionerade och omtänksamma medarbetare som vill vara med och forma framtidens omsorg i Haparanda.Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till att förbättra livskvaliteten för våra invånare? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!
Om arbetsplatsen
Nu söker vi dig som vill komma och jobba inom vuxenteamet då vår kollega skall gå i pension. Vi arbetar med myndighetsutövning inom skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri samt våld i nära relationer. Vi är ett engagerat team med god samverkan och utvecklingsfokus och hoppas att du känner det samma.
Haparanda är en gränsstad och därför är kunskaper i finska meriterande, men inget krav.Publiceringsdatum2026-05-27Arbetsuppgifter
Utredning och handläggning enligt SoL och LVM
Bedömning, beslut och uppföljning av insatser
Arbeta med insatser som öppenvård, institutionsvård, korttidsplacering, kontaktperson och vuxenstöd
Samverkan med psykiatri, beroendevård, vårdgivare och andra myndigheter
Dokumentation enligt gällande lagstiftning
Arbetet utförs både självständigt och i team.KvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning
God kunskap om lagstiftning och handläggningskrav
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Stark administrativ förmåga och god datavana
B-körkort
Utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister
Meriterande
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialt arbete
Erfarenhet av vuxenområdet (SoL, LVM)
Erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende
Kunskaper i finska
Erfarenhet av Pulsen combine
Utbildning i MI och ASIProfil
Vi söker dig som är:
Strukturerad, kommunikativ och trygg
Lyhörd med god samarbetsförmåga
Engagerad i socialt arbete och professionell i ditt bemötande
Förmögen att hantera komplexa situationer och skapa goda relationer
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
Stödjande och erfarna kollegor
Möjlighet till distansarbete
Kompetensutveckling
Flextid och kommunala förmåner
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)Vi
undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda kommun
(org.nr 212000-2775)
953 85 HAPARANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Haparanda Stad Jobbnummer
9930889