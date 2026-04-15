Handläggare Ukraina-enheten
2026-04-15
Inom avdelningen för Europa finns enheten för Ukraina som, tillsammans med ambassaden i Kiev, planerar, genomför och följer upp Sidas bistånd till Ukraina. För närvarande arbetar ca 25 personer i Rissne och tio i Kyiv. Arbetet vägleds av Sveriges regerings strategi för uppbyggnads- och reformssamarbete med Ukraina 2023-2027 som innefattar följande fem områden; Uppbyggnad, Grön omställning, Inkluderande ekonomisk utveckling, Säkerhet och stabilisering, samt Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Det övergripande målet är Ukrainas EU-medlemskap.
Både situationen i Ukraina och det internationella utvecklingssamarbetet förändras i snabb takt.
Sida arbetar därför systematiskt med att utveckla den egna verksamheten där en breddad roll, digitalisering, utvecklade arbetssätt och ett tillitsbaserat ledarskap är ledstjärnor för biståndsmyndigheten. Som medarbetare har du många tillfällen till lärande och kan påverka din egen utveckling. Genom vår breda verksamhet ges möjlighet till olika karriärer för både medarbetare och chefer. Vi erbjuder våra medarbetare ett variationsrikt och självständigt arbete där du får samarbeta med kollegor och partners inom såväl din egen som andra professioner.
Vi söker nu dig som vill bidra till att jobba med återuppbyggnad i Ukraina - (hälsa, sociala frågor och infrastruktur). Du ska ha viss erfarenhet av utvecklingssamarbete och/eller utlandserfarenhet från den typ av länder som svenskt utvecklingssamarbete verkar i, kombinerat med ett starkt driv att lära dig från kollegor och utveckla din förmåga att bidra till Sidas arbete. Arbetet innefattar kontakt med samarbetsparter som myndigheter, utvecklingsbanker och internationella organisationer
Om jobbet
Som handläggare arbetar du med hela kedjan från identifikation av partners till beredning, uppföljning och utvärdering samt avslutning av insatser. Du kommer därmed att ansvara för beredning av nya stöd, dialog med samarbetspartners och uppföljning av pågående insatser och i samband med detta bedöma verksamhetens resultat, budget, risker och kvalitén på partnerorganisationers system för intern styrning och kontroll. Du kommer även stödja andra handläggare i deras arbete.
Du arbetar på vårt kontor i Rissne Sundbyberg

Dina arbetsuppgifter
Handlägga insatser, inklusive beredning och uppföljning, bl a inom stödområdet återuppbyggnad (hälsa, sociala frågor och infrastruktur)
Föra dialog och företräda Sida/Sverige gentemot ukrainska företrädare och aktörer,
Bidra till samordning med svenska intressenter inom området.
Bidra till enhetens gemensamma processer avseende rapportering och analys.
Bidra till andra arbetsuppgifter på enheten och avdelningen efter behov.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
Akademisk examen (motsvarande minst 3 års heltidsstudier) inom för tjänsten relevanta områden
Språk
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Erfarenhet av utvecklingssamarbete - handläggning av biståndsinsatser
Erfarenhet av arbete på myndighet eller annan likvärdig arbetsplats
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
Ta initiativ och vara drivande
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
Kunna använda olika analysverktyg
För denna roll är det meriterande om du
Erfarenhet av arbetet inom EU och/eller med EU-närmande
Har erfarenhet av Planit och BISI
Har möjlighet att resa i arbetet
Kunskaper i ukrainska och/eller ryska
Bra att veta
Befattningen avser en särskild visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2026-12-31. Tillträde snarast.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 103/26
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av enhetschef, Malin Perhult, 08-698 50 00
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: st@sida.se
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan två kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner och Sidas mångfaldsarbete.
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9855800