Handläggare tillståndsärenden - vikariat
2026-02-11
Vill du bli en del av något större och bidra till ett hållbart och tryggt samhälle?
Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser? Ser du dig som en lösningsorienterad kommunikativ person som gillar att leta svar och hitta nya arbetssätt för ökad effekt och högre effektivitet? Är du noggrann, strukturerad och analytisk? Då tror vi att det kan vara dig vi söker.
Om jobbet
Som medarbetare på länsstyrelsens rättsenhet får du en bred insyn i många av samhällets olika rättsområden. Inom området tillstånd och tillsyn handlar det bland annat om bevakningsföretag, överförmyndare, stiftelser, och begravningsfrågor. Inom dessa områden omfattar handläggningen och tillsynen även Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Vi ger också råd och stöd i juridiska frågor till myndighetens övriga verksamheter.
Vi söker nu dig som vill arbeta med tillståndsärenden i en spännande och utvecklande miljö. Arbetet innebär att du ansvarar för att utreda, bereda och handlägga ärenden inom huvudsakligen ovan nämnda områden.
Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.
Om dig
Vi söker dig som har
- akademisk utbildning inom juridik eller rättsvetenskap, eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig tillsammans med erfarenhet inom området
- förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt förmåga att anpassa din kommunikation till olika målgrupper.
- Körkort
Som person är du lösningsorienterad, kommunikativ och gillar att leta svar och hitta nya arbetssätt för ökad effekt och högre effektivitet. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer. Vidare har du hög integritet. I ditt arbete är du noggrann, analytisk, resultatorienterad och kan arbeta med många parallella frågor samtidigt.
Vi ser det som meriterande om du har
- erfarenhet av att bereda och/eller besluta i olika förvaltningsärenden.
- erfarenhet av att arbeta inom något av Länsstyrelsens verksamhetsområden
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat till och med december 2026
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd. Publiceringsdatum2026-02-11
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-2345-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Norrbottens län
(org.nr 202100-2478) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Samhälle, Rättsenheten Kontakt
Jenny Blom 010-2255481
9737695