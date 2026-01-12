Handläggare till Generaldirektörens stab
Försvarets Radioanstalt / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Nu söker vi en driven stabshandläggare med bred kompetens. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag Under FRA:s myndighetsledning finns ett Ledningsstöd där bland annat generaldirektörens stab finns. GD:s stab vid FRA har som huvuduppgift att stödja ledningen med bland annat myndighetsövergripande frågor och ärenden samt med strategiska underlag, mötesplanering och kontakter med Regeringskansliet och andra myndigheter.
Som handläggare på GD:s stab kommer du att ha en bred samverkan inom myndigheten samt få en stor variation i dina uppgifter och ansvarsområden.
Som stabshandläggare kommer du bland annat att ha följande arbetsuppgifter:
Planering och uppföljning - tillsammans med dina kollegor planera och följa upp GD:s stabs samt övriga ledningsstödets planerings- och uppföljningsprocesser och leveranser. Detta i form av verksamhetsplan, årsredovisning etc. Du kommer även att delta i stabens arbete med styrande dokument.
Hantera beredningar, remisser och beslut - förbereda ärenden, utforma beslutsunderlag och säkerställa att besluten följer gällande regelverk.
Delta i uppdrag och utredningar - samla in underlag, analysera och föreslå handlingsalternativ som kan ligga till grund för beslut.
Fungera som kontaktpunkt mot registratur och övriga stödfunktioner - samordna informationsflöden samt säkerställa korrekt diarieföring och arkivering.
Bistå stabschefen - utforma arbetsrutiner för staben, organisera större möten och arrangemang etc.
Verksamhetsutveckling - bidra i olika pågående projekt inom verksamhetsutveckling.
Du kan Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom statskunskap, juridik, ekonomi eller förvaltning, alternativt motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av arbete som handläggare, samordnare och/eller projektledare inom offentlig förvaltning
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
God förmåga att uttrycka dig på engelska, både i tal och skrift
God datorvana
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
FRA:s uppdragsgivare eller av arbete inom Regeringskansliet
Du är Vi söker dig med följande egenskaper:
Strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Språklig analytisk förmåga - Du förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna samt producerar egna dokument av hög kvalitet.
Flexibel - Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och trivs i uppdrag där rutiner och processer inte alltid är tydligt definierade. Du kan snabbt ändra ditt syn- och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Om FRA FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-02-08
Referensnummer 2024FRA1652-3
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9677597