Handläggare Teknisk tjänst
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Eksjö Visa alla administratörsjobb i Eksjö
Göta ingenjörregemente söker handläggare Teknisk tjänst vid Regementsstaben
Om enheten
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet utbildar och rekryterar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. Teknisk tjänst är den del av logistiken i försvarsmakten som rör förebyggande och avhjälpande underhåll på materiel. Teknisk tjänst omfattar även reservdelsförsörjning och systemstöd av olika slag, exempelvis utbildning inom förebyggande underhåll, omhändertagande av materiel, exempelvis bärgning, med mera.
Logistikavdelningen ansvarar bland annat för:
• Ledning av logistik vid Ing 2 inom:
- Teknisk tjänst
- Försvarsmedicin
- Transporttjänst
- Förnödenhetsförsörjning
• Fördelning och förvaltning av fordon och materiel inom Ing 2
• Utveckling och upprätthållande av kompetens och beredskap inom logistik för kontinuerligt- och tidvis tjänstgörande personal
• Logistik vid genomförande av uppdrag nationellt och internationellt
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som handläggare Teknisk tjänst fyller en viktig roll i regementsstaben. Mycket av ditt arbete sker inom nära angränsande och inte sällan gemensamma projekt och arbetsområden som övriga medarbetare inom avdelningen. Du kommer att vara delaktig i arbetet med planering, beredning och återrapportering av underhållsproduktion mot Försvarsmaktens verkstäder och besiktningsenhet samt civila underleverantörer. Rollen innefattar löpande kontakt med verkstäder, kunder och brukare av fordon och materiel. Utöver detta kommer du även stötta i övriga uppgifter inom logistikavdelningen.
Rollen innebär i stora drag följande:
• Beställningar, register, protokoll och kalendrar avseende logistik, framförallt Teknisk tjänst, i system PRIO, LIFT, RSF, LOGFAS och MS Office med flera.
• Planering, uppföljning och registrering av materielunderhåll och reservdelsförsörjning.
• Utveckling inom Teknisk tjänst lokalt med fokus på vardagsrationalitet vid regementet.
• Förberedelser och genomförande av fordons- och materieltransporter.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
• Gymnasieexamen.
• Erfarenhet av administrativt arbete.
• God datorvana, i synnerhet i MS Office.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av arbetsuppgifter inom logistik.
• Eftergymnasial utbildning inom logistik.
• Erfarenhet av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.
• Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning.
• Erfarenhet av IT-stödsystemen PRIO/SAP, LIFT, RSF, LOGFAS.
• C-körkort.
• Militära förarbevis. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där ansvarstagande, handlingskraft, flexibilitet och ett serviceinriktat förhållningssätt är viktiga egenskaper. Vi ser även efter dig med god struktur och förmåga att effektivt planera och organisera ditt arbete. Rollen innebär att hantera känslig information inom logistikområdet och vid förbandet, därmed är hög integritet och ansvarstagande viktiga egenskaper i rollen. Vi lägger även vikt vid mycket god samarbetsförmåga eftersom tjänsten innebär ett tätt samarbete med övrig logistikpersonal, samtidigt som rollen även ställer krav på god muntlig kommunikationsförmåga. Övrig information
• Anställningsform: Tjänsten gäller tillsvidare med 6 månaders provanställning.
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Eksjö, men tjänsteresor förekommer samt kvälls- och helgtjänstgöring med övernattningar på annan ort
• Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning
För information om befattningen kontakta:
Logistikchef vid Ing 2 mj Christian Blomstrandchristian.blomstrand@mil.se
, 070-995 73 83
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-Generalist Fanny Janssonfanny.x.jansson@mil.se
, 070-924 81 08
Fackliga företrädare nås via växel: 010-82 510 00
OF: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Ulrika Söderberg
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida; Jobba civilt i Försvarsmakten.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
