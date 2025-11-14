Handläggare SOL
2025-11-14
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Vi söker nu handläggare till myndighetsgruppen på Social och omsorgsförvaltningen och målgruppen är i huvudsak inom äldreomsorgen. Enheten är i en spännande utvecklingsperiod med ny socialtjänstlag, där du ska arbeta mer förebyggande. På enheten har vi ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten enligt uppsatta mål, arbeta med kvalitetsfrågor, bidra till ett gott arbetsklimat samt ha ett brukarperspektiv där brukaren är i centrum.
Din framtida arbetsplats är inom myndighet äldre och funktionsstöd, en enhet inom IFO vuxen, Social- och omsorgsförvaltningen. Myndighetsgruppen består av nio handläggare inom SoL äldreomsorg, fem handläggare inom LSS och socialpsykiatri, en 1:e handläggare och en handläggare för bostadsanpassning. Inom enheten ingår också anhörigstöd, fritid och kultur inom äldreomsorg samt personliga ombud.
Arbetstiden är i grunden flextid men i omställningen till en mer förebyggande och tillgänglig verksamhet kan det förekomma avvikande tjänstgöring utanför ordinarie arbetstid.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Din roll i uppdraget är att informera, utreda, bedöma behov, fatta beslut om insatser samt följa upp beslut enligt Socialtjänstlagen. Du ska även samverka med olika utförare och andra angränsande verksamhetsområden. Vi arbetar med behovsbedömning enligt IBIC-modellen, vilket är en modell som synliggör brukarens behov, aktivitet och delaktighet. Dokumentationen enligt SoL sker i verksamhetssystemet Treserva.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller social och omsorgsexamen. Eftersom du ska kunna köra bil i tjänsten kräver vi B-körkort för manuell växellåda. Du ska ha god kunskap och erfarenhet inom myndighetsutövning och de krav på dokumentation som finns inom området. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket i både tal och skrift och har goda datorkunskaper. Det är meriterande om du har goda kunskaper om metoden IBIC, individens behov i centrum samt erfarenhet av att dokumentera enligt metoden.
Vi söker dig som är självgående och trygg i att ta ansvar, fatta beslut och driva ditt arbete framåt med struktur och engagemang. Du är flexibel och ser möjligheter när förutsättningarna förändras, vilket är viktigt i en vardag där du möter olika behov och situationer. Samtidigt är det av stor vikt att du värdesätter samarbete, är lyhörd och bidrar till ett öppet klimat där kunskap delas och gemensamma mål nås.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
