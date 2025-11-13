Handläggare produktinformation
Läkemedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-11-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läkemedelsverket i Uppsala
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Vi söker handläggare för ett tidsbegränsat uppdrag till enheten produktinformation som brinner för att ha ett varierande arbete med mycket eget ansvar. Är det du?
Vår verksamhet
Verksamhetsområde Tillstånd verkar för ändamålsenliga läkemedel genom tillståndsgivning, rådgivning och information. Verksamhetsområdet är uppdelat på åtta enheter varav en är Enheten för Produktinformation, där vi nu söker en handläggare. Enheten har cirka 45 medarbetare indelade i tre grupper. Enheten arbetar främst med produktinformation, det vill säga produktresuméer, bipacksedlar och märkning inom läkemedelsföretagens ansökningar genom läkemedlens hela livscykel. Vi samverkar med ett flertal enheter inom Läkemedelsverket och har dagligen kontakter med allmänhet, företag, hälso- och sjukvård och läkemedelsmyndigheter i Europa.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Fokus är främst att granska läkemedelsföretagens textförslag till produktinformation (produktresumér, bipacksedlar, märkningstext) men även märkningens utformning på förpackningen (lay-out) kan bli aktuellt. Vid brister och felaktigheter kommenterar du på företagens förslag till produktinformation samt motiverar företagen att göra justeringar utifrån gällande regler.
Du kommer även få bidra till enhetens arbetsuppgifter i till exempel skrivande av instruktioner och deltagande i arbetsgrupper. Arbetet sker i samarbete med läkare, farmaceuter och andra yrkesgrupper på myndigheten.Bakgrund
Du har farmaceutisk högskoleutbildning eller motsvarande utbildning inom läkemedelsområdet. Du har arbetslivserfarenhet från myndighet, apotek eller från läkemedelsindustrin. Erfarenhet av arbete med produktinformation är meriterande.
Du har förmåga att tydligt kommunicera i tal och skrift, både på svenska och engelska. Detta krävs då du kommer att språkligt redigera svenska texter avsedda för vårdpersonal och patienter. Därtill kommer du att skriva kommentarer och redigera texter på engelska. Vi ser även att du har en god datorvana.
Dina personliga egenskaper
Du är van och trivs med att hantera många ärenden samtidigt. Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt vilket innebär att du initierar, fattar beslut och avslutar dina ärenden i tid. Du är van att följa riktlinjer och rutiner, arbetar effektivt och metodiskt, med tillräcklig kvalitet och hög produktivitet. Du har också vana och förmåga att överblicka stora informationsmängder och göra relevanta prioriteringar.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga, att du förhåller dig konstruktiv vid behov av förändringar i arbetet, samt skapar och förvaltar goda relationer och laganda. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Anställningsform: Visstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet:Produktinformation
Diarienummer: 2.4.1-2025-095500
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Elisabeth Grandin. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078) Jobbnummer
9604047