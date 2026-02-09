Handläggare Ledningsstödsystem
2026-02-09
Ledningsstödsystem i Försvarsmakten och Hemvärnet är i stark utveckling. Är du en engagerad och driven person som söker stimulerande arbetsuppgifter så är det här din chans. Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre Sverige?
Nu finns möjligheten att ta nästa steg i karriären och samtidigt bli en del av något större där du får bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga. Militärregiongrupp Blekingegruppen behöver förstärkas, välkommen att söka tjänsten som handläggare ledningsstödsystem.
Om enheten
Blekingegruppen är en militärregiongrupp (MR-Grupp) och är en del av Södra militärregionens (MR S) ledningsförmåga. Arbetsplatsen är placerad i Karlskrona. Blekingegruppen är en mindre organisation som präglas av flexibilitet och nära samarbete. På militärregiongruppen hanteras uppgifter inom ramen för både frivilligverksamheten och den Södra militärregionens övergripande uppdrag. Uppgifterna sträcker sig över hela skalan från fred till kris och krig. Förbandet har både civila och militära befattningar med såväl kontinuerligt anställda som tidvis tjänstgörande. Den gemensamma nämnaren är att alla ingår, och behövs, i krigsförbandet MR-grupp Blekingegruppen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I befattningen ingår att driva utvecklingen inom ledningsstödsystem (IT, krypto och sambandssystem) samt ansvara för uppföljningsarbete och övriga ärenden inom funktionen. Vidare har du, i egenskap av biträdande signalskyddschef, uppgiften att överblicka och säkerställa hela funktionskedjan. Inom den egna uppgifter deltar du främst med egen expertis inom ledningsstödsystemområdet. Rådgivning, utbildning och information blir en naturlig del av arbetet. Du samverkar också med Försvarsmaktens förband, andra myndigheter och civila aktörer inom ditt område
KRAVPubliceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom Försvarsmaktens Ledningsstödsystem
• Goda kunskaper inom nätverk i windowsmiljö
• Goda kunskaper om försvarsmaktens kryptosystem
• Goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska
• Lägst gymnasial utbildning med godkända slutbetyg
• Körkort lägst klass BDina personliga egenskaper
Du är en person med ett gott omdöme, stor integritet och har ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande. Du har en god social förmåga och du finner det naturligt att arbeta utåtriktat tillsammans med andra. Att du är pedagogiskt lagd och har god samarbetsförmåga är av stor vikt då även utbildning av andra kan ingå i arbetsuppgifterna. Du är en analytisk person som kan identifiera fel, brister och problem i dess olika beståndsdelar. Du är kreativ och ser lösningar på problem. Du har hög arbetskapacitet och arbetar strukturerat. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
• Kunskap inom området SP LSS MR (IS-HV)
• Formell utbildning till militär eller civil signalskyddschef och signalskyddslärare
• Fullgjord och godkänd värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning eller Grundläggande Soldatutbildning
• Tidigare tjänstgöring och/eller utbildning i Försvarsmakten
• Utbildad radioinstruktör inom FM eller motsvarande
• Utbildad RAKEL instruktör
• Erfarenhet av att genomföra sambands-och frekvensplanering
• Kunskap och erfarenhet av myndighetsarbeteÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer. Resor inom Sverige förekommer.
Deltagande i övningsverksamhet förekommer.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Har du ingen militär bakgrund kommer du att kläs på de kunskaperna för att känna dig trygg att verka i ett militärt koncept. Tjänsten medger träning på arbetstid minst 3h i veckan.
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Kontakta Mathias Jansson eller Freddy Lundmark
Fackliga företrädare
OFR: Krister Forsberg
OFR/S: Senadin Sela
SEKO: Sven-Erik Borg
SACO: Maria Iglesias
Samtliga personer ovan nås via Försvarsmaktens växel på 010-826 80 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-03. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9731512