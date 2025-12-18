Handläggare läkemedel/Life Science
2025-12-18
Kommuner och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Våra medlemmar har gett oss ett tydligt uppdrag: att Sverige ska ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.
De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling. Vi tror på dig och på din förmåga.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Vi söker en handläggare för läkemedel och forskning/life science till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), sektionen för hälso- och sjukvård. Rollen innebär att du har en bred portfölj som innefattar allt från olika typer av läkemedelsfrågor men även frågor kring biobanker, forskning och utveckling samt life science. Du kommer ingå i SKR:s läkemedels- och medicinteknikteam och tillsammans med dem och våra medlemmar bidrar du till att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar att säkerställa bästa möjliga vård för patienter i hela landet.
I rollen som handläggare läkemedel och forskning/life science arbetar du med:
* omvärldsbevakning och påverkansarbete inom området vilket t.ex. innebär utarbetande av remissvar på statliga utredningars betänkanden och förslag på författningsändringar från myndigheter.
* kontakt med och råd och stöd till SKR:s medlemmar, framförallt regioner, t.ex. via olika nätverk.
* som en del av läkemedelsteamet bistå i alla typer av läkemedelsfrågor som påverkar våra medlemmar.
* egna ansvarsområden inom läkemedel, till exempel antibiotika, vaccin m.m.
* att bidra i teamets arbete med nätverket för läkemedelsfrågor
* att inom forskning/life science hålla i nätverk med regionernas FoU-chefer och delta i arbetet med NSG Forskning/Life Science inom kunskapsstyrningssystemet
Du kommer också att arbeta med intressebevakning och följa utvecklingen inom hälso- och sjukvårdssektorn samt läkemedelsområdet både på nationell nivå och inom EU. Detta innebär att du aktivt kommer att delta i dialogen kring politiska beslut och förändringar som påverkar användningen av läkemedel inom vården.Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll bör du vara/ha:
* relevant universitetsexamen som t.ex. legitimerad apotekare eller annan life-science relaterad universitetsexamen.
* erfarenhet av arbete med övergripande läkemedelsfrågor i region, företag eller myndighet.
* det är meriterande med erfarenhet av påverkansarbete, nätverksarbete och egen erfarenhet av forskning
Som person bör du vara initiativtagande och du identifierar möjligheter, utmanar och föreslår lösningar. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du har en god samarbetsförmåga och driver frågor med uthållighet.
Om du har gedigen erfarenhet av arbete inom läkemedelsområdet och relevant universitetsexamen och delar vår passion för att förbättra hälso- och sjukvården genom att stärka regionernas gemensamma arbete med läkemedels- och forskningsfrågor, tveka inte att söka denna tjänst bli en del av vårt team.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla invånare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån invånarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.
SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Sveriges Kommuner och Regioner
Setionschef
Tina Mansson Söderlund 08-452 73 93
