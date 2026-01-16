Handläggare inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd
2026-01-16
Soros söker - Handläggare inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd
Uppdragets bakgrund
Soros söker nu en handläggare till ett uppdrag inom offentlig verksamhet med fokus på informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Uppdraget är placerat i en större samhällsbärande organisation med ansvar för kritisk infrastruktur och verksamhet med höga krav på säkerhet, sekretess och regelefterlevnad.
Uppdraget bedrivs i en miljö där struktur, noggrannhet, samverkan och tillförlitlighet är avgörande, och där arbetet bidrar till att säkerställa långsiktig funktion, trygghet och kvalitet i verksamheten.
Uppdragets innehåll
I rollen som handläggare arbetar du främst inom informationssäkerhetsområdet kopplat till säkerhetsskydd. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Förvaltning och livscykelhantering av särskilda informationssystem samt användarstöd
Planering och genomförande av utbildningsinsatser inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd
Hantering av handlingar med särskilda säkerhetskrav samt diarieföring
Informationsklassning av handlingar och uppgifter enligt gällande lagstiftning och fastställda modeller
Löpande rapportering av status avseende tid, kostnad och kvalitet
Uppdraget kräver god pedagogisk förmåga, tydlig kommunikation och hög samarbetsförmåga.
Obligatoriska krav
Konsulten ska uppfylla samtliga nedanstående krav:
Minst 3 års erfarenhet som handläggare eller administratör inom offentlig verksamhet
Mycket god vana av Word, PowerPoint och Excel
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av informationsklassning och sekretessbedömning enligt OSL kap. 15, 18 och 19
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av diarieföring enligt offentlighets- och sekretesslagen
Minst 2 års erfarenhet av arbete i verksamhet med höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande
Meriterande erfarenhet
Erfarenhet av systemadministrativa uppgifter i Windowsmiljö (t.ex. inställningar, programinstallationer)
Erfarenhet av att utveckla processer och rutiner inom informationssäkerhet och/eller säkerhetsskydd
Genomförd grundläggande utbildning/kurs i informationssäkerhet
Erfarenhet av att utveckla, genomföra och följa upp utbildningsinsatser inom säkerhetsskydd eller informationsklassning
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag som matchar erfarna specialister mot uppdrag inom samhällsviktig verksamhet, teknik, säkerhet och infrastruktur. Vi arbetar med hög kvalitet, tydlig struktur och professionell leverans i fokus. Så ansöker du
