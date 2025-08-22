Handläggare Inkomna handlingar
2025-08-22
Har du erfarenhet av att arbeta med dokumenthantering och trivs att arbeta med service i kontorsmiljö? Då har vi ett jobb för dig.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter innebär att öppna och klassificera fysisk post där scanning av post ingår samt hantera digital post genom att fördela och ankomstregistrera i olika verksamhetssystem. Efter introduktion i arbetet förväntas du självständigt kunna följa instruktioner och rutiner för att lösa dina arbetsuppgifter. Du förväntas också kunna bidra till andra dokumenthanteringsuppgifter liksom i viss mån till utveckling av sektionens arbete och rutiner. Du ska även ha förmåga att kunna arbeta i många verksamhetssystem samt förmåga att snabbt kunna lära dig Skatteverkets alla verksamheter. Tjänsten innebär att samverka både inom enheten och mellan andra enheter. Tillsammans bidrar vi till att hålla hög effektivitet, kvalité och service i våra leveranser.
Du tillhör Skatteverkets dokumentenhet som tillhör Administrativa avdelningen. Du kommer att vara placerad i Malmö där vi är samlokaliserade med andra verksamhetsområden. Vi har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ta initiativ och tänka nytt
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara noggrann och strukturerad
- snabbt kunna ställa om då dagarna ser olika ut och arbetsuppgifterna snabbt kan förändras
Du ska även ha:
- en högskoleutbildning eller för tjänsten annan relevant utbildning
- goda systemkunskaper
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av administration med fokus på dokumenthantering eller liknande arbetslivserfarenhet.
Det är önskvärt att du har en samhällsvetenskaplig utbildning, erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig sektor, samt god kunskap i dokumentrelaterade system.
Bra att veta
Anställningarna är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
I det här jobbet finns det på grund av arbetsuppgifternas karaktär begränsade möjligheter att arbeta hemifrån.
Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/420".
Detta är ett heltidsjobb.
Skatteverket
Åsa Sellgren, sektionschef 010-5744532
9470344