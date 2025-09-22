Handläggare försörjningsberedskap
2025-09-22
Med tanke på försörjningsberedskap, norra civilområdet och näringslivet.
Vi söker dig som vill bidra i rollen som handläggare inom försörjningsberedskap. Hos oss kännetecknas arbetsmiljön av hjälpsamhet och villkoren av livspusselvänlighet. Vår gemensamma uppgift är att skapa samhällsnytta.
Enheten jobbar för landsbygd och regional utveckling arbetar för levande landsbygder och en hållbar utveckling i hela Västerbotten. Genom arbete med Interreg-programmen Norra Periferin & Arktis samt Aurora främjar vi också internationella samarbeten för att bidra till hållbar utveckling i ett större europeiskt perspektiv. Enheten verkar för att det skall produceras mera mat i Västerbotten genom sitt livsmedelsstrategiska arbete och genom att bidra till genomförandet av EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik genom Sveriges strategiska plan med ekonomiska stöd till jordbruken, stöd för investeringar på landsbygden och inte minst värdefulla stöd för kompetensutveckling inom jordbruket. Enheten arbetar också för att vi skall ha ett gott djurskydd, god djurhälsa och säkra livsmedel.
Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuds du särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss.html. Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
I samverkan mellan Enheten för landsbygd och regional utveckling och Enheten för samhällsskydd och beredskap söker vi nu en medarbetare för ett projekt med fokus på ökad försörjningsberedskap. Du kommer i din roll att bidra till att öka försörjningsberedskapen inom det norra civilområdet genom att involvera näringslivet i totalförsvarsarbetet för att säkerställa de viktigaste resurserna och funktionerna. Syftet med insatsen är att inom CIVO nord öka samarbetet med privata företag inom totalförsvaret i norra civilområdet då de offentliga aktörerna, tillsammans med privata företag, behöver bidra i bedömning av vilka förberedelser som behövs för att säkerställa en god försörjningsberedskap.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
- Behovsanalyser
- Registerarbete
- Planering och genomförande av möten
- Samverkan och samordning inom projektet som leds av CIVO nord. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har en relevant akademisk utbildning
- Har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
- Har kompetens rörande norrländsk livsmedelsproduktion
- Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete och projektledning
- Har körkort för personbil.
Vi ser det som meriterande om du även har:
- Tidigare erfarenhet av att jobba vid en myndighet
- Erfarenhet från att jobba med länets kommuner.
Vi ser att du är en självgående och trygg processledare med en god pedagogisk förmåga och kapacitet att utveckla samarbeten. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och kommer utöver förtjänst och skicklighet också beakta de arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska målen i 4 § anställningsförordningen.Anställningsvillkor
Tjänsten är en statlig visstidsanställning (STAVA) som avser ett tidsbegränsat uppdrag utanför ordinarie verksamhet på heltid till och med 20261231, med eventuell möjlighet till förlängning.
Om Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle. Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.
Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Om ansökan
När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling. https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
kan du läsa mer om hur vi behandlar vi dina personuppgifter. Har du skyddade uppgifter, kontakta oss så hjälper vi dig med hur du kan gå vidare med en trygg och säker ansökningsprocess. Kontaktuppgifter till oss hittar du https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html.
