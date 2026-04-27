Handläggare folkbokföring
Trivs du med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Inom folkbokföringen har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär många kontakter, utredningar och beslutsfattande. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du kommer till stor del att arbeta med kontrollbesök. Skatteverket får göra besök hos privatpersoner och på fastigheter som ett led i våra utredningar. I dina arbetsuppgifter ingår också att arbeta som handläggare med utredningar, där det ingår att fatta beslut i olika folkbokföringsärenden. I teamet kommer ni också att ha uppdrag som innebär att arbeta förebyggande i samverkan med olika aktörer. Till exempel kan det röra informationsinsatser till andra samhällsaktörer.
I din arbetsvardag möter du människor med olika bakgrund och begär in kompletteringar via telefon, brev, personliga besök och digitala brevlådor i din kontakt med privatpersoner och andra myndigheter.
Arbetets innehåll, bredd och komplexitet bestäms utifrån verksamhetens behov och du behöver vara mycket flexibel. I den mån verksamheten kräver kan arbetstiden bli förlagd till vissa kvällar och tidig morgon. Det kan förekomma resor inom tjänsten i Sverige. Du driver dina ärenden självständigt och jobbar aktivt med att välja effektiva lösningar. Vi arbetar teambaserat och du har ett nära samarbete med kollegorna i ditt team.
Vi arbetar med ständiga förbättringar i vardagen och ser gärna att du har ett intresse för att utveckla arbetet. Vi har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör en folkbokföringssektion på Folk- och fastighetsavdelningen med placering i Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
kunna tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom juridik, samhällsvetenskap eller för tjänsten annan relevant högskoleutbildning alternativt flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggning inom statlig myndighet
flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggning inom offentlig verksamhet
B-körkort.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av inspektionsverksamhet, kontrollbesök eller liknande besök utanför arbetsplatsen.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sturegatan 4 (visa karta
)
172 31 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hr-specialist
Pia Nohlås pia.nohlas@skatteverket.se Jobbnummer
9876741