Handläggare
2025-10-27
Bli vår nya handläggare!
Brinner du för fritidsliv och att få saker att hända? Vill du arbeta med att stärka och
utveckla det lokala föreningslivet och stödja kommunens arbete med meningsfulla
kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar? Då kan du vara den vi söker!
Vill du vara länken mellan den offentliga sektorn och det myllrande föreningslivet, och aktivt
bidra till ett vitalt och inkluderande samhälle? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Övertorneå kommun har som målsättning att vara en attraktiv kommun för såväl medborgare
som besökare, där ett tillgängligt och inkluderande kulturutbud är en viktig del.Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Som handläggare spelar du en nyckelroll i att främja en aktiv och inkluderande
fritid i Övertorneå kommun i tätt samarbete med Kultur- och fritidschefen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Strategisk Utveckling: Ta fram, implementera och följa upp strategier och policys
som rör samverkan med och stöd till föreningslivet.
• Rådgivning och Stöd: Fungera som en proaktiv rådgivare och kontaktperson för
föreningar i frågor som rör bidrag, organisationsutveckling, lokaler och regelverk.
• Samordning och Samverkan: Initiera och leda mötesplatser, nätverk och
samverkansprojekt mellan föreningar, näringsliv och kommunala/regionala
verksamheter.
• Stöd med planering, bokning och genomförande av kultur- och fritidsevenemang
• Administration: Skapa och hantera tjänsteskrivelser till politiken
• Informationsspridning: Kommunikation kring fritids- och föreningsfrågor på bland
annat kommunens webbsidor och lokaltidningen.
• Omvärldsbevakning: Hålla dig uppdaterad om trender, lagändringar och goda
exempel inom förenings- och civilsamhällessektorn.
Vem är du?
Vi söker dig som är en driven, relationsskapande och strukturerad person. Du är van vid att ta
egna initiativ och driva processer framåt, och ser möjligheter i nya utmaningar.
Kvalifikationer och erfarenhet vi söker:
• Relevant högskoleutbildning inom till exempel fritid, folkhälsa, samhällsvetenskap
eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Vi söker dig som har en stark kommunikationsförmåga. Du är flexibel och trivs med
att arbeta dag, kväll och helg vid behov. Du gillar att träffa nya människor, knyta
kontakter och verka i olika sammanhang.
• Du är initiativrik, självgående och energirik, och strävar hela tiden efter att utveckla
både dig själv och verksamheten. Du har en förmåga att planera både stora och små
evenemang, och du är skicklig på att samarbeta och stötta andra.
• Erfarenhet av arbete med eller inom föreningsliv/ideell sektor.
• God kunskap om evenemangsplanering.
• God IT-kompetens
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (svenska).
• B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av kommunal verksamhet.
• Har kunskaper i digitala kommunikationsverktyg och sociala medier.
• Kan finska eller meänkieli på tal eller skrift.
Vi erbjuder dig
En viktig och meningsfull tjänst där du får möjlighet att påverka medborgarnas livskvalitet.
Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med engagerade kollegor och goda möjligheter till
kompetensutveckling. Kvälls- och helgarbete förekommer, då uppdraget innebär ett nära
samarbete med föreningslivet både i strategiska frågor och i vardagens aktiviteter, samt
samarbete med fritidsgården Frippes.
Anställningsvillkor:
Tillsvidareanställning, heltid.
Helg och kvällsarbete förekommer. Körkort B krävs. Tillträde enligt överenskommelse.
Lön:
Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Upplysningar:
För mer information om tjänsten kontakta Raisa Leussu, Chef för biblioteks- och minoritetsspråksverksamhet, 073-073 74 38, raisa.leussu@overtornea.se
Fackliga företrädare: Vision Johanna Huhtasaari, tfn 073-029 38 79, johanna.huhtasaari@overtornea.se
Vi har tobaksfri arbetstid. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och
rekryteringshjälp i samband med denna annons.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 13 november 2025. Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse ber vi dig att kontakta
oss på kommun@overtornea.se
.
Vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli och det är därför positivt om du kan något av dessa språk.
Mer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021 samt årets e-hälsokommun 2024!
Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in Hej Hemby. Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm.
Vi verkar för en jämställd arbetsplats där vi ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övertorneå kommun
(org.nr 212000-2700) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Övertorneå Kommun Kontakt
Bibliotekschef
Raisa Leussu raisa.leussu@overtornea.se 073-073 74 38 Jobbnummer
9576109