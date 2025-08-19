Handläggare
2025-08-19
Anställningen är placerad vid Utvecklingscentrum i Göteborg. Som handläggare vid Utvecklingscentrum möter du en händelserik vardag med varierande arbetsuppgifter.
Utvecklingscentrum är en samlad funktion för rättslig tillsyn i brottmålsfrågor, rättslig utveckling och metodutveckling. Utvecklingscentrum har arbetsställen i Göteborg, Malmö och Stockholm och har bland annat som uppdrag att fungera som kunskapscentrum och att tillgodose behov av rättslig information och stöd till den operativa verksamheten inom myndigheten.
Arbetet vid Utvecklingscentrum stöds av ett gemensamt kansli under ledning av en administrativ chef. I Stockholm arbetar tre handläggare, i Malmö respektive Göteborg arbetar två handläggare på varje ort, varav du blir en av dem.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Du arbetar självständigt men också tillsammans i grupp för att få det administrativa arbetet att fungera. Service är en stor del i ditt vardagliga arbete, både internt och externt.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
ge åklagare administrativt stöd, t.ex. arbete i brottsmålsdiariet, hantera arkivering och utföra allmänna kontorsuppgifter
kontrollera, bedöma och registrera inkomna ärenden
vara kontakten utåt i många sammanhang och därmed ge god service till både allmänheten och till andra myndigheter - främst via telefon och e-post
utföra arbetsuppgifter som kan fördelas från administrativ chef t.ex. hjälpa till i våra olika projekt (konferenser och erfarenhetsseminarier inom olika områden), hantera fakturor, beställningar, hantera rese- och konferensbokningar, utföra inventeringar, hantera praktikantadministration m m.
utföra webredaktörsarbete och hantera it-administration.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som
har gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har aktuell och relevant skicklighet som motsvarar flera års väl vitsordat arbete med administrativa uppgifter som Åklagarmyndigheten bedömer som relevant
har aktuell och relevant erfarenhet av arbete i it-miljö och med digitala verktyg inom administration, telefoni, möten m.m.
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i Excel, Word och Power Point
Som person vill vi att du
är noggrann, strukturerad och kan följa de förhållningsregler och rutiner som finns
är självständig och ansvarstagande
är stresstålig då arbetsbelastningen vid vissa tillfällen kan vara hög
är stabil och har god självkännedom
har lätt för att samarbeta och har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning
är serviceinriktad
ha god kommunikationsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom rättsväsendet.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi ca 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ansök redan i dag! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Kontakt
David Hallenberg, rekryterare 010-562 60 56 Jobbnummer
9464013