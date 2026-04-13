Hamnvärd
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kost och lokalvård, exploatering, stadsplanering och bygglov, park och grönytor, gator, vatten och avfall. Här jobbar drygt 300 medarbetare för att tillsammans göra Ystad till en bra kommun att bo, verka och leva iPubliceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill jobba som hamnvärd i Ystad Marina och Kåseberga Småbåtshamn. Förra säsongen hade vi ca 5000 gästande båtar i Ystad Marina och 700 gästande båtar i Kåseberga Småbåtshamn där merparten besöker oss under perioden juni-augusti.
Arbetet som hamnvärd är varierat och ingen dag är den andra lik. Du kommer att möta många olika slags människor och många olika nationaliteter. Du kommer att arbeta med ett gott värdskap, då du är en viktig ambassadör för vår hamn, vår stad och för vår kommun för dem som besöker oss per båt.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att du ser till att det är rent och snyggt i och runt anläggningarna, städning av servicebyggnad, men du ska också kontrollera att gästbåtarna betalt sin avgift, liksom ha hand om vissa administrativa uppgifter. Incheckning av gästbåtar, husbilar och försäljning av drivmedel ingår också i dina arbetsuppgifter. Din arbetstid består av dag, kväll och helgarbete enligt schema.Kvalifikationer
Arbetet kan innebära ensamarbete, hot- och våldssituationer samt tunga lyft. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), 6 § och 8 §, är sådant arbete inte tillåtet för minderåriga och därför ska du ha fyllt 18år innan arbetets start.
Du ska tycka om att arbeta med service och människor. Tidigare år har vi haft många internationella gäster så engelska och helst tyska är bra att kunna. Givetvis är det en stor fördel om du har båtvana och/eller seglarkunskaper för att kunna hjälpa gästerna på bästa sätt. Det är meriterande om du har körkort.
Då du är ansiktet utåt mot våra besökare är service och trevligt bemötande en viktig del i din roll som hamnvärd.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Utdrag ur polisens belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315966". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ystads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Mark- och exploateringschef
Andreas Winborg andreas.winborg@ystad.se Jobbnummer
9849104