Hälsopedagog till Tellus fritidscenter
Stockholms kommun / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Förebyggande enheten inom äldreomsorgen vänder sig till äldre över 65 år som bor i ordinärt boende.
Uppdraget är att bryta social isolering och ensamhet, stötta anhöriga och skapa en meningsfull vardag.
Vi söker en hälsopedagog till en av våra öppna träffpunkter, Tellus fritidscenter. Verksamheten vänder sig till seniorer och vuxna med funktionsnedsättning inom Stockholms stad. På träffpunkterna anordnas en rad olika aktiviteter och det finns även möjligheter för föreningar att hyra lokal för egna möten.
Vi erbjuder
En meningsfull och utvecklande roll i en av Stockholms stads största stadsdelsförvaltningar. Här arbetar vi målmedvetet för att säkerställa en äldreomsorg av hög kvalitet i linje med den nya socialtjänstlagen. Du erbjuds en unik chans att vara delaktig i utvecklingen av hälsofrämjande- och förebyggande aktiviteter på träffpunkten.
Som nyanställd i Södermalms stadsdelsförvaltning erbjuds du introduktion samt relevanta utbildningsinsatser Läs gärna mer om våra förmåner här: https://jobba.stockholm/formaner/
Tellus fritidscenter har lokal vid Hornstull med närhet till tunnelbana och bussar.
Din roll
Dina främsta arbetsuppgifter
• Tillsammans med medarbetare och chef planera verksamheten.
• Hålla i och utföra hälsofrämjande- sociala och fysiska aktiviteter.
• Delaktig i att driva utvecklingen av hälsofrämjande- och förebyggande aktiviteter.
• Administrativa uppgifter såsom beställa livsmedel och förbrukningsvaror, ta emot lokalbokningar och fakturering.
• Praktiska uppgifter såsom lokalvård och möblering av lokaler.
• Samarbete med interna och externa aktörer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser gärna att är hälsopedagog eller har annan utbildning som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren. Vi kommer lägga stor vikt vid tidigare erfarenhet och personlig lämplighet.
• Du har erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande- och förebyggande mot seniorer.
• Du har erfarenhet och vana av att leda olika aktiviteter.
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
• Du är van att arbeta i Office-paketet.
Meriterande kunskaper
• Kunskaper inom digitalisering och välfärdsteknik.
• Erfarenhet av arbetssätt för jämställda och inkluderande verksamheter.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/
kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/södermalmsdf. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5389". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Södermalms stadsdelsförvaltning, Enheten för förebyggande arbete Kontakt
Lisa Jansson lisa.jansson@stockholm.se 08-50812160 Jobbnummer
9519845