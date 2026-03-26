Hälsopedagog till Hälsoäventyret
Hälsoäventyret
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen att söka tjänst som hälsopedagog på Hälsoäventyret inom Region Uppsala
Hälsoäventyret är en hälsofrämjande, pedagogisk verksamhet inom Region Uppsala och tillhör enheten för forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom förvaltningen Nära vård och hälsa. Sedan starten år 2001 har Hälsoäventyret arbetat hälsofrämjande och förebyggande med uppdraget att stärka ungas hälsa i länet.
Vi söker två hälsopedagoger som tillsammans med oss vill driva och utveckla Hälsoäventyret i Uppsala. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med placering i Uppsala.
Ditt uppdrag
Arbetet är varierat och innefattar allt från att undervisa grundskolans elever inom olika hälsoteman till att hålla i föreläsningar och utbildningar för vuxna i ungas närhet. I uppdraget ingår även metod- och materialutveckling inom det hälsofrämjande området. I rollen ingår också att bidra till utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet i länet genom nätverkande, kunskapsspridning och samarbete med andra aktörer. Arbetet innebär att du växlar mellan operativt arbete i mötet med elever och vuxna och ett mer utvecklingsinriktat arbete där du är med och planerar, utvecklar och följer upp verksamheten.
Din kompetens
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälsa och pedagogik samt erfarenhet av förebyggande hälsoarbete. Du har god pedagogisk förmåga och är trygg i att leda grupper. I ditt arbete är du ansvarstagande och samarbetar väl med andra. Meriterande är god digital kompetens, till exempel erfarenhet av att skapa enklare filmer, arbeta med webb eller digitala verktyg i pedagogiska sammanhang. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att skapa pedagogiskt material, visuellt innehåll eller andra former av stöd som kan stärka lärande och kommunikation i verksamheten. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta verksamhetschef Carina Hesse Bolin på e-post: carina.hesse.bolin@regionuppsala.se
eller hälsopedagog Lena Fransson Nordalen på e-post: lena.fransson.nordalen@regionuppsala.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan senast den 12 april via länken nedan. Bifoga CV och handlingar som styrker din erfarenhet och kompetens. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH104/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
751 85 UPPSALA
