Hälsokonsulent till Sunne och Munkfors
Vi söker hälsokonsulent till Sunne och Munkfors!
Tjänsten är placerad på friskvårdscentralerna i Sunne kommun 50% och Munkfors kommun 40%Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Samordna och utveckla Friskvård i Värmlands verksamhet i linje med vår verksamhetsinriktning och det samverkansavtal som gäller för Region Värmland och för Sunne och Munkfors kommun.
Initiera, utveckla och genomföra lokala insatser i samverkan med hälso- och sjukvården, kommunala förvaltningar och andra organisationer och föreningar
Vara Friskvården i Värmlands företrädare och resurs i det lokala folkhälsoarbetet i kommunen.
Genomföra hälsosamtal och konditionstest, planera och hålla i hälsokurs och leda motionsgrupper
Hålla föreläsningar inom Friskvården i Värmlands kompetensområden
Organisera det administrativa arbetet vid friskvårdscentralen
Du samordnar aktuell gruppverksamhet och ansvarar för lokala motionsledareKvalifikationer
Högskoleutbildning inom hälsopromotion/folkhälsoområdet eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig
Det är meriterande att du har erfarenhet av hälsopromotion/folkhälsoarbete eller liknande
Utbildning och erfarenhet av att arbeta med i motiverande samtal
Du har god förmåga att skapa relationer och bygga nätverk samt att driva och genomföra arbetet självständigt
Det är önskvärt att du har lokal kännedom om Sunne och Munkfors kommun
Tillträdesdatum
Tillträdesdatum 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Upplysningar
Urval och intervjuer sker fortlöpande.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta verksamhetschef Erica Lind, 010-476 47 43 eller e-post: erica.lind@ihvarmland.se
Facklig företrädare
Unionens företagsklubb, hälsokonsulent Monika Henner, 010-476 4769 eller e-post monika.henner@arvika.se
Sista ansökningsdag
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-10-05 till e-post: erica.lind@ihvarmland.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: erica.lind@ihvarmland.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Friskvården I Värmland Arbetsplats
Sunne och Munkfors kommun Jobbnummer
9523323