Hälsoinformatiker till Karolinska Universitetssjukhuset
Brinner du för informationshantering och interoperabilitet och vill du använda din kompetens inom för att utveckla hälso- och sjukvården? Då kan du vara den hälsoinformatiker vi söker till Karolinska Universitetssjukhuset.
Du erbjuds
arbete i en stimulerande miljö där du omsätter nationella och internationella riktlinjer och standarder till praktisk tillämpning
tillhörighet i ett stort kompetensteam med informatiker och informationsarkitekter
möjlighet att arbeta både i uppdrag inom Karolinska och i större regionala projekt och initiativ
goda möjligheter att arbeta med innovativa lösningar, internationella standarder och olika uppdrag med fokus på ökad interoperabilitet inom hälso- och sjukvården.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Du kommer att ingå i ett större kompetensteam med hälsoinformatiker och informationsarkitekter vid Karolinska Universitetssjukhuset. Teamet arbetar både med uppdrag inom Karolinska och med större regionala projekt och initiativ, med fokus på att utveckla och stärka informationshanteringen i hälso- och sjukvården.
En central del i uppdraget är att arbeta för att uppnå och bibehålla semantisk interoperabilitet mellan olika vård-IT-system. Du kommer att kartlägga och analysera verksamhetsbehov, nuläge och målbild avseende informationshantering, bland annat genom att leda workshops samt arbeta med process-, begrepps- och informationsmodellering.
I tjänsten ingår att tillämpa standarder för information, exempelvis openEHR, SNOMED CT och HL7 FHIR, samt att arbeta med olika typer av mappningar mellan IT-system, applikationer och datalager. Du kommer även att arbeta med termer och begrepp och deras tillämpning i IT-system. I arbetet ingår även visst förvaltningsarbete.
Vi söker dig som
har mycket god kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer med olika yrkesgrupper och intressenter i vården
är strukturerad, planerar ditt arbete väl och säkerställer kvalitet och spårbarhet i din dokumentation
har språklig analytisk förmåga och kan arbeta noggrant med termer, begrepp och standarder för informationshantering inom hälso- och sjukvården
är flexibel, anpassar dig till förändrade behov och tar initiativ till att hitta lösningar i komplexa situationer
är noggrann, har integritet och vågar ställa frågor för att bidra till patientsäker och ändamålsenlig informationshantering.KvalifikationerKvalifikationer
akademisk examen inom informatik, hälsoinformatik, datavetenskap eller motsvarande
flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
erfarenhet av arbete med informatik och informationsarkitektur
kunskap om och erfarenhet av arbete med nationella och internationella standarder och ramverk inom vården, så som Snomed CT, HL7 FHIR, OpenEHR KVÅ och ICD-10
intresse för språk och terminologi
kunskap om lagar och regler för hälso- och sjukvården
erfarenhet av arbete med data governance
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2146".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016)
Karolinska Universitetssjukhuset, Hälsoinformatik
Sofia Lång Janstad 0722-542217
9823775