Hälso- och sjukvårdsstrateg med avtalsansvar
Region Östergötland / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2025-11-03
Vill du vara med och driva hälso- och sjukvården framåt? Genom strategiskt arbete med avtalsfrågor för olika utförare av vård bidrar du till utveckling och effektivisering av hälso- och sjukvården.
Området är under ständig förändring och innebär olika utmaningar.
Vi erbjuder nu en tjänst som hälso- och sjukvårdsstrateg på regionledningskontorets beställarenhet, med inriktning mot avtalsfrågor Hälso- och sjukvård.
Vårt erbjudande
Dina arbetsuppgifter
Som avtalsansvarig hälso- och sjukvårdsstrateg på beställarenheten arbetar du på strategisk nivå för att de mål som beslutats politiskt (regionalt och nationellt) och av regionledningen uppnås.
Beställarenheten ansvarar för Hälso- och sjukvårdsnämndens beställningar och uppföljningar av Hälso- och sjukvården. Vi har avtalsansvar för politikernas beställningar av vård i egen regi, avtal med upphandlad vård, lagetablerade vårdgivare samt för alla vårdval. Vi arbetar med framtagning och revidering av avtal, uppföljningar och har löpande kontakt med utförande vårdverksamheter, såväl regiondriven som privat. Som avtalsansvarig har du stort eget ansvar för uppdrag som du leder själv eller tillsammans med kollegor. Hälso- och sjukvårdsstrateger finns också delaktiga i olika utredningar inom hälso- och sjukvårdsområdet, initierade från politik och regionledning.
Arbetsgrupp
Beställarenheten hälso-, sjuk- och tandvård är organiserad inom Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård på regionledningskontoret. Funktionsansvarig direktör för denna enhet är hälso- och sjukvårdsdirektören. Enheten består av en grupp specialister med olika bakgrund och kompetenser till exempel avtalsansvariga hälso- och sjukvårdsstrateger, medicinska rådgivare, tandvårdsstrateger samt bedömningstandläkare.
Om dig
Vi söker dig med relevant akademisk examen från högskola eller universitet. Det är meriterande om du har arbetat med utredningar, utvecklingsfrågor, upphandlingar och avtalsfrågor samt har goda insikter om styrning och ledning av hälso- och sjukvård, på lokal och/eller nationell nivå. Erfarenhet av strategiskt arbete inom andra myndigheter är också meriterande.
Som medarbetare hos oss behöver du tänka strategiskt i frågorna som hanteras. Du kan kombinera en detaljerad analys med de bredare penseldragen och ser det som naturligt att överväga andras synpunkter i dina slutsatser.
Det är lika självklart för dig att ta ansvar för dina uppgifter och att självständigt driva processer framåt, som det är att samverka med andra. Du arbetar med parallella uppdrag och kan växla mellan strategiskt och verksamhetsnära perspektiv. Du är bekväm med att ändra synsätt utifrån ändrade omständigheter och ser förändringar som möjligheter. Samarbete med olika personer och yrkeskategorier trivs du med och du sätter värde på att få ta del av andras kunskap liksom du gärna delar med dig av din. I din kommunikation är du tydlig för att säkerställa att ditt budskap når fram.
Ansökan och anställning
Då vi arbetar löpande med vårt urval ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta: Enhetschef för Beställarenheten Hälso-, sjuk- och tandvård, Malin Nordlander, se kontaktuppgifter längre ner i annonsen.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1585". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Beställarenheten Hälso,- sjuk- och tandvård Kontakt
Enhetschef Malin Nordlander malin.nordlander@regionostergotland.se 010-1030386 Jobbnummer
9586834