Hallvärd MC Butik
Mmg Marine AB / Butikssäljarjobb / Sölvesborg
2026-03-12
Extrajobb för dig som gillar MC och att träffa nya människor.
MMG MC & ATV söker hallvärd/säljare lördagar med ev möjlighet till fler timmar
Vill du ha ett kul extrajobb där du får snacka med människoroch jobba med grymma motorcyklar och ATV? Då kan det här vara perfekt för dig.
Vi finns på Kämpaslätten i Sölvesborg i nya fräscha lokaler
Vi tror att du
• Är social och gillar att träffa nya människor
• Har energi, driv och positiv attityd
• Är nyfiken på försäljning och har ev jobbat med försäljning
• Gillar motorcyklar
Erfarenhet är meriterande men inget måste, rätt inställning är det viktigaste Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: maria@mmgmarine.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hallvärd". Arbetsgivare Mmg Marine AB
(org.nr 556679-0746)
Galjalyckevägen 4 (visa karta
)
294 77 SÖLVESBORG Arbetsplats
MMG MC & ATV Jobbnummer
9792565