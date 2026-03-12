Hallvärd MC Butik

Mmg Marine AB / Butikssäljarjobb / Sölvesborg
2026-03-12


Visa alla butikssäljarjobb i Sölvesborg, Bromölla, Karlshamn, Olofström, Kristianstad eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mmg Marine AB i Sölvesborg, Karlshamn, Karlskrona eller i hela Sverige

Extrajobb för dig som gillar MC och att träffa nya människor.
MMG MC & ATV söker hallvärd/säljare lördagar med ev möjlighet till fler timmar
Vill du ha ett kul extrajobb där du får snacka med människoroch jobba med grymma motorcyklar och ATV? Då kan det här vara perfekt för dig.
Vi finns på Kämpaslätten i Sölvesborg i nya fräscha lokaler
Vi tror att du
• Är social och gillar att träffa nya människor
• Har energi, driv och positiv attityd
• Är nyfiken på försäljning och har ev jobbat med försäljning
• Gillar motorcyklar
Erfarenhet är meriterande men inget måste, rätt inställning är det viktigaste

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: maria@mmgmarine.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hallvärd".

Arbetsgivare
Mmg Marine AB (org.nr 556679-0746)
Galjalyckevägen 4 (visa karta)
294 77  SÖLVESBORG

Arbetsplats
MMG MC & ATV

Jobbnummer
9792565

Prenumerera på jobb från Mmg Marine AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mmg Marine AB: