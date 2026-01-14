Som hallvärd är du bilfirmans ansikte utåt och spelar en viktig roll i att skapa ett positivt första intryck för våra kunder och samarbetspartners. Du ansvarar för att välkomna besökare, säkerställa en trivsam miljö i bilhallen och stötta säljteamet i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter • Åka iväg och hämta / lämna bilar • Välkomna och ta hand om kunder som besöker bilhallen • Säkerställa att bilhallen är representativ, ren och välorganiserad • Se till att bilarna är korrekt placerade, skyltade och i gott skick • Assistera säljare vid behov, exempelvis med kundflöde och enklare administration • Hantera enklare kundfrågor och hänvisa vidare till rätt person