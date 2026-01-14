Hallvärd

Fordoncenter Halmstad AB / Butikssäljarjobb / Halmstad
2026-01-14


Visa alla butikssäljarjobb i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fordoncenter Halmstad AB i Halmstad

Som hallvärd är du bilfirmans ansikte utåt och spelar en viktig roll i att skapa ett positivt första intryck för våra kunder och samarbetspartners. Du ansvarar för att välkomna besökare, säkerställa en trivsam miljö i bilhallen och stötta säljteamet i det dagliga arbetet.

Publiceringsdatum
2026-01-14

Dina arbetsuppgifter
• Åka iväg och hämta / lämna bilar
• Välkomna och ta hand om kunder som besöker bilhallen
• Säkerställa att bilhallen är representativ, ren och välorganiserad
• Se till att bilarna är korrekt placerade, skyltade och i gott skick
• Assistera säljare vid behov, exempelvis med kundflöde och enklare administration
• Hantera enklare kundfrågor och hänvisa vidare till rätt person

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: info@fordoncenterhalmstad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordoncenter Halmstad AB (org.nr 559431-7116), https://www.fordoncenterhalmstad.se/
Svarvaregatan 7 (visa karta)
302 50  HALMSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Dana Khasrro
info@fordoncenterhalmstad.se

Jobbnummer
9683434

Prenumerera på jobb från Fordoncenter Halmstad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fordoncenter Halmstad AB: