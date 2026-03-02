Hållbarhetscontroller för direktrekrytering till kund
Vill du driva och utveckla hållbarhetsarbetet inom en verksamhet som tar ett tydligt ansvar för miljö och samhälle? Soros Consulting söker nu en erfaren och proaktiv Hållbarhetscontroller som vill leda och vidareutveckla hållbarhetsarbetet i enlighet med gällande lagkrav, EU-taxonomi och internationella standarder. Det är en direktrekrytering hos kund.
Om rollen
Som hållbarhetscontroller får du en central och strategisk roll i organisationens hållbarhetsarbete. Du ansvarar för att utveckla processer, leda rapportering och fungera som stöd till chefer och ledning i hållbarhetsrelaterade frågor. Rollen innebär nära samarbete med ekonomi, controllers och beslutsfattare samt ett tydligt ansvar i arbetet med CSRD, EU-taxonomi och Science Based Targets.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och kvalitetssäkra hela processen för hållbarhetsrapportering
Utveckla metoder och modeller för datainsamling, analys och rapportering
Genomföra avancerade Scope 3-beräkningar och driva arbetet med SBTi
Ansvara för EU-taxonomirapportering i samarbete med ekonomi och controllers
Leda CSRD-förberedelser, inklusive väsentlighetsanalys, GAP-analys och KPI-framtagning
Arbeta med och vidareutveckla hållbarhetsmoduler i uppföljningssystem
Förbereda och driva förbättringsarbete inför externa hållbarhetsbedömningar
Hålla interna utbildningar och coacha organisationen i hållbarhetsfrågor
Presentera analyser och beslutsunderlag för ledning och andra intressenter
Stödja kunddialoger och fungera som expertkontakt inom hållbarhet
Krav för rollen
Relevant akademisk utbildning inom hållbarhet, ekonomi, miljö eller motsvarande
Erfarenhet av hållbarhetsrapportering och regelverk såsom EU-taxonomi, CSRD eller liknande
Mycket god analytisk förmåga och vana vid avancerad datahantering
Erfarenhet av att arbeta rådgivande och presentera för ledning
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av Stratsys eller liknande uppföljningssystem
Arbete med SBTi, EcoVadis och Scope 3-beräkningar
Erfarenhet från större eller komplexa organisationer
Vi erbjuder
Du erbjuds en nyckelroll i en framtidsorienterad verksamhet där hållbarhet är en integrerad del av affären. Här får du möjlighet att påverka, utveckla strukturer och bidra till långsiktigt värdeskapande - både för organisationen och samhället i stort.
