Hållbarhetschef
2026-04-21
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie! Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart en helt ny vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Du är en i gänget
Funktionen Inköp, Juridik & Hållbarhet har ett brett ansvarsområde. Inom avdelning Hållbarhet hanterar till exempel utveckling och uppföljning av hållbarhetsstrategin, miljöarbete/arbetsmiljöarbete, ledningssystem, Green Key-certifiering, utbildningar och hållbarhetsrapportering. Hållbarhet samordnar och administrerar även Lisebergs tillgänglighetsarbete.
Hållbarhetschefen rapporterar till funktionschef och har specialister som stöd.
Så ser en vaaanlig dag ut
Som hållbarhetschef har du som mål och uppdrag att långsiktigt driva och utveckla Lisebergs hållbarhetsarbete i linje med Lisebergs ägardirektiv. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, och har ett öppet förhållningssätt som uppmuntrar till samarbete, lösningsfokus och initiativrikedom.
Dagens to-do: skapa magi. Exempel på arbetsuppgifter är:
Möjliggöra utveckling och effektivisering inom ansvarsområdet och bana väg för en hållbar omställning.
Samordna och följa upp Lisebergs hållbarhetsarbete genom till exempel hållbarhetsrapportering, måluppföljning och analys av data.
Stötta och skapa goda förutsättningar för såväl chefer som övriga kollegor för att integrera hållbarhetsfrågorna i det dagliga arbetet, inkluderad utbildning och andra kompetenshöjande insatser.
Bevaka tillämplig lagstiftning och andra relevanta krav inom ansvarsområdet, och hålla såväl ledning som övriga berörda informerade om hållbarhetsområdets status.
Bevaka att Lisebergs styrdokument för hållbarhetsarbete, inklusive miljö, tillgänglighetsarbete och arbetsmiljö, är uppdaterade och kommunicerade till chefer och medarbetare.
Skapa förutsättningar för närmaste medarbetare att bibehålla en hög kompetensnivå inom hållbarhetsområdets alla delar genom ett proaktivt utvecklings- och förändringsarbete.
Vara Lisebergs representant och kontaktperson avseende hållbarhetsfrågor, internt och externt, vilket även inkluderar kommunikation och dialog med relevanta myndigheter.
Passar vi ihop?
Med diplomati, prestigelöshet och tydlig kommunikation är du den som stöttar, engagerar och vägleder chefer och övriga Lisebergskollegor i verksamheternas hållbarhetsarbete. Det innebär att du behöver ha med dig en välfylld ryggsäck innehållande såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter från verkliga livet.
Har du vad som krävs för åkturen?
Relevant högskole- eller universitetsexamen, gärna med inriktning mot hållbarhet eller miljövetenskap.
Minst sju års erfarenhet från strategiskt, taktiskt och operativt hållbarhetsarbete.
Trygg och erfaren som chef och ledare med vana att leda både direktrapporterande specialister och tvärfunktionella grupper.
Vana att representera såväl internt som externt avseende hållbarhetsfrågor.
Erfarenhet av arbetsmiljöfrågor uppskattas och är meriterande.
Förmåga att ge utrymme för initiativtagande, skapa engagemang och främja ansvarskänsla för hållbarhetsområdet.
Känner dig bekväm att kommunicera på svenska och engelska.
Bra att veta
Tillsvidareanställning på heltid
Arbetstider främst måndag-fredag, dagtid
Tjänsten omfattas av Unionens avtalsområde
Sista ansökningsdag är den xx
Fackliga kontakter
Unionen: Ewa Woldemar, unionen@liseberg.se
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta funktionschef Victoria Widborn på mail victoria.widborn@liseberg.se
eller telefon 031-7667358.
På vår hemsida www.liseberg.se
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
Ta första steget och skicka in din ansökan senast den 10 maj!
